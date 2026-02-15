Відео
Головна Новини дня Мюнхенська конференція — що в фокусі у фінальний день

Мюнхенська конференція — що в фокусі у фінальний день

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 12:26
Мюнхенська безпекова конференція — яким буде фінальний день
Маркус Зедер, Вольфганг Ішингер, Дональд Туск та Володимир Зеленський на конференції у Мюнхені. Фото: Reuters

У Мюнхені сьогодні, 15 лютого, завершується конференція з безпеки. У фінальний день у фокусі буде кілька ключових питань.

На заході працює команда Новини.LIVE, тож ми оперативно інформуємо про головні заяви та рішення.

Фінальний день Мюнхенської конференції з безпеки

Сьогодні на безпековій конференції світові лідери говоритимуть про роль Європи та захист демократичних цінностей в нинішніх умовах. Йтиметься також про те, як будуватимуть безпеку у майбутньому для нових поколінь.

Планується проведення панельних дискусій, в яких візьмуть участь європейські лідери, представники урядів, парламентів та міжнародних інституцій.

Європа та увесь світ зіткнувся з новими загрозами, які потребують нових та впевнених рішень. Саме цьому присвячена Мюнхенська конференція з безпеки 2026. Україна також бере участь у заході. Делегацію очолив глава держави Володимир Зеленський.

Німеччина Європа конференція Мюнхен Мюнхенська безпекова конференція 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
