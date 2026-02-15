Відео
Головна Новини дня Мюнхенська конференція з безпеки — підсумки другого дня

Мюнхенська конференція з безпеки — підсумки другого дня

Ua
Дата публікації: 15 лютого 2026 00:40
Що відбулося на Мюнхенській конференції з питань безпеки 14 лютого 2026 року
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки 14 лютого 2026 року. Фото: ОП

У суботу, 14 лютого, продовжилася Мюнхенська безпекова конференція, яка загалом триватиме три дні. У межах заходу відбулася низка важливих зустрічей та обговорень, зокрема й щодо України.

Новини.LIVE розповідає, що відбулося у другий день Мюнхенської конференції з безпеки.

Читайте також:

Підсумки другого дня Мюнхенської конференції з безпеки 

Володимир Зеленський виступив із промовою, у якій йшлося про дипломатичний процес і наслідки війни для України. Партнерам голова держави подякував за підтримку.

Після промови президент України зустрівся із журналістами та відповів на їхні питання. Зокрема, йшлося про гарантії безпеки, отримання зброї від союзників і терміни закінчення війни.

Держсекретар США Марко Рубіо виступив із промовою, у якій закликав європейців до єдності зі Штатами. Політик наголосив, що Америка та Європа "належать один одному" та мають спільне минуле. Також він зазначив, що під керівництвом Дональда Трампа США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо майбутнього Заходу. 

Ще однією подією став 9-й Український ланч від фонду Віктора Пінчука. До цього заходу долучилися президенти Чехії Петр Павел, Фінляндії Александер Стубб, Латвії Едгарс Рінкевичс, прем'єри Хорватії Андрей Пленкович, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Дік Схооф, Швеції Ульф Крістерссон.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює у Мюнхені та оперативно висвітлює усі події, 14 лютого взяла ексклюзивні коментарі в заступника керівника ОП Павла Паліси, посла України в США Ольги Стефанішиної, а також прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

Нагадаємо, у Мюнхені 13 лютого розпочалася Безпекова конференція. На ній упродовж трьох днів, включно до 15 лютого, обговорюватимуть питання щодо безпеки, війни та миру.

Також ми повідомляли, що 13 лютого Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скоофом. Політики обсудили необхідність зміцнення української ППО.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
