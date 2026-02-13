Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів — що обговорили

Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 23:14
Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скоофом
Володимир Зеленський із Діком Скоофом. Фото: ОП

У п'ятницю, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скоофом. Під час зустрічі політики говорили про необхідність зміцнення української ППО.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова держава, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського та Скоофа 

Сторони обговорили, як можна посилити протиповітряну оборону. Президент України розповів очільнику уряду Нідерландів про масовані російські удари та зазначив, що українцям потрібні додаткові ракети для ППО. 

"Важливо збільшувати координацію між партнерами на тлі нарощування російського виробництва балістичних ракет", — наголосив Зеленський.

Також він подякував Діку Скоофу за те, що Нідерланди підтримують програму PURL і від початку повномасштабного вторгнення зробили багато важливих кроків для допомоги Україні.

Нагадаємо, 13 лютого в Мюнхені стартувала Безпекова конференція, яка є одним із основних світових майданчиків для обговорення безпеки, війни та миру. Українську делегацію очолив Володимир Зеленський. Конференція триватиме включно до 15 лютого.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Політики говорили про підтримку України у військових та енергетичних питаннях.

Володимир Зеленський Нідерланди політики ППО зустріч Мюнхенська безпекова конференція 2025
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
