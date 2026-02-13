Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов — что обсудили

Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 23:14
Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Скоофом
Владимир Зеленский с Диком Скоофом. Фото: ОП

В пятницу, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Скоофом. Во время встречи политики говорили о необходимости укрепления украинской ПВО.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава государства, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Скоофа

Стороны обсудили, как можно усилить противовоздушную оборону. Президент Украины рассказал главе правительства Нидерландов о массированных российских ударах и отметил, что украинцам нужны дополнительные ракеты для ПВО.

"Важно увеличивать координацию между партнерами на фоне наращивания российского производства баллистических ракет", — подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил Дика Скоофа за то, что Нидерланды поддерживают программу PURL и с начала полномасштабного вторжения сделали много важных шагов для помощи Украине.

Напомним, 13 февраля в Мюнхене стартовала Конференция по безопасности, которая является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира. Украинскую делегацию возглавил Владимир Зеленский. Конференция продлится включительно до 15 февраля.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Политики говорили о поддержке Украины в военных и энергетических вопросах.

Владимир Зеленский Нидерланды политики ПВО Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации