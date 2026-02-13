Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Скоофом

Владимир Зеленский с Диком Скоофом. Фото: ОП

В пятницу, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Скоофом. Во время встречи политики говорили о необходимости укрепления украинской ПВО.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава государства, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского и Скоофа

Стороны обсудили, как можно усилить противовоздушную оборону. Президент Украины рассказал главе правительства Нидерландов о массированных российских ударах и отметил, что украинцам нужны дополнительные ракеты для ПВО.

"Важно увеличивать координацию между партнерами на фоне наращивания российского производства баллистических ракет", — подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил Дика Скоофа за то, что Нидерланды поддерживают программу PURL и с начала полномасштабного вторжения сделали много важных шагов для помощи Украине.

Напомним, 13 февраля в Мюнхене стартовала Конференция по безопасности, которая является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира. Украинскую делегацию возглавил Владимир Зеленский. Конференция продлится включительно до 15 февраля.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Политики говорили о поддержке Украины в военных и энергетических вопросах.