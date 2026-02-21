Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Каллас призвала Европу усилить давление на Россию ради мира

Каллас призвала Европу усилить давление на Россию ради мира

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 13:10
Кая Каллас требует усилить давление на РФ из-за затягивания переговоров
Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия сознательно затягивает мирные переговоры. Поэтому, по ее словам, Европа должна усилить давление на Москву.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кайи Каллас во время пресс-конференции после встречи руководителей оборонных ведомств в формате Е5 (Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия) в Кракове.

Реклама
Читайте также:

Каллас требует усилить давление на Россию

Кая Каллас отметила, что Россия затягивает переговоры, поэтому Европа должна усилить давление.

По ее словам, переговоры в Женеве в очередной раз продемонстрировали, что Россия не отходит от своих максималистских требований.

В то же время она подчеркнула, что ответ Европы остается однозначным: больше поддержки Украины и больше давления на РФ.

"Переговоры в Женеве в очередной раз показали, что Россия не отступает от своих максималистских требований. По большинству показателей, война стала еще более жестокой для Украины за последний год. Россия затягивает переговоры, а не движется к миру", — сказала представительница ЕС.

Она пояснила, что ответом Европы является большая поддержка Украины и усиление давления на Россию.

Каллас напомнила, что ЕС поддерживает Украину финансово и помогает с гарантиями безопасности. Однако, по ее мнению, мир возможен только при условии шагов со стороны России, в частности уступок.

"ЕС продвигается с кредитом на 90 миллиардов, и первые средства ожидаются в апреле. Также продолжается планирование вклада ЕС в будущие гарантии безопасности. В то же время нам нужно видеть уступки с российской стороны для устойчивого мира", — отметила высокая представительница Европейского Союза.

А также добавила, что Россия пытается ослабить Европу, ведя гибридную войну. И поэтому страны ЕС должны отвечать на это.

Заявления Каллас о войне России против Украины

Во время Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 15 февраля, Кая Каллас высказалась относительно России. Она отметила, что экономика Кремля находится в руинах, а российская армия почти не продвинулась на фронте в Украине дальше линий 2014 года.

Также Каллас заявляла, что Россия "даже не делает символических шагов к миру". Она подчеркивала, что из-за поражений на фронте Кремль пытается использовать холодное время года как инструмент давления.

После российского удара "Орешником" по Львовской области 9 января Кая Каллас призвала вводить более жесткие санкции против России.

санкции против России переговоры война в Украине Кайя Каллас Россия мирное соглашение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации