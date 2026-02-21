Кая Каллас требует усилить давление на РФ из-за затягивания переговоров

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия сознательно затягивает мирные переговоры. Поэтому, по ее словам, Европа должна усилить давление на Москву.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кайи Каллас во время пресс-конференции после встречи руководителей оборонных ведомств в формате Е5 (Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия) в Кракове.

Каллас требует усилить давление на Россию

Кая Каллас отметила, что Россия затягивает переговоры, поэтому Европа должна усилить давление.

По ее словам, переговоры в Женеве в очередной раз продемонстрировали, что Россия не отходит от своих максималистских требований.

В то же время она подчеркнула, что ответ Европы остается однозначным: больше поддержки Украины и больше давления на РФ.

"Переговоры в Женеве в очередной раз показали, что Россия не отступает от своих максималистских требований. По большинству показателей, война стала еще более жестокой для Украины за последний год. Россия затягивает переговоры, а не движется к миру", — сказала представительница ЕС.

Она пояснила, что ответом Европы является большая поддержка Украины и усиление давления на Россию.

Каллас напомнила, что ЕС поддерживает Украину финансово и помогает с гарантиями безопасности. Однако, по ее мнению, мир возможен только при условии шагов со стороны России, в частности уступок.

"ЕС продвигается с кредитом на 90 миллиардов, и первые средства ожидаются в апреле. Также продолжается планирование вклада ЕС в будущие гарантии безопасности. В то же время нам нужно видеть уступки с российской стороны для устойчивого мира", — отметила высокая представительница Европейского Союза.

А также добавила, что Россия пытается ослабить Европу, ведя гибридную войну. И поэтому страны ЕС должны отвечать на это.

Заявления Каллас о войне России против Украины

Во время Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 15 февраля, Кая Каллас высказалась относительно России. Она отметила, что экономика Кремля находится в руинах, а российская армия почти не продвинулась на фронте в Украине дальше линий 2014 года.

Также Каллас заявляла, что Россия "даже не делает символических шагов к миру". Она подчеркивала, что из-за поражений на фронте Кремль пытается использовать холодное время года как инструмент давления.

После российского удара "Орешником" по Львовской области 9 января Кая Каллас призвала вводить более жесткие санкции против России.