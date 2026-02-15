Каллас ответила, вступит ли Украина в ЕС в 2027 году

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

В Европейском Союзе пока нет единого мнения относительно даты вступления Украины. Правительства стран ЕС не готовы назвать конкретную дату, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского сделать это.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас, которую цитирует Reuters в воскресенье, 15 февраля.

Каллас о возможном членстве Украины в ЕС

Каллас сказала, что, по ее мнению, правительства ЕС не готовы предоставить Украине конкретную дату членства, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского сделать это.

Как известно, украинский лидер 14 февраля сказал, что ему нужна дата как часть гарантий безопасности для окончательного мирного пакета с Россией.

"У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату... Впереди еще много работы", — заявила Каллас.

Как отмечает Reuters, дату вступления в ЕС, указанную в 20-пунктном мирном плане, который предложили США — 1 января 2027 года — большинство правительств ЕС считают нереалистичной, как и любую другую фиксированную дату.

Объясняется, что они апеллируют к тому, что вступление в ЕС — это процесс, который базируется на "заслугах и достижениях". Он продвигается, когда есть прогресс в адаптации законодательства кандидата к стандартам ЕС.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддерживает позицию Каллас. Но он также очень скептически отнесся к возможному заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. В частности, по его словам, ЕС "проявлял креативность", когда это было нужно, но сейчас есть много других кандидатов на членство.

"Да, мы понимаем, что нам нужна Украина в Европейском Союзе, и да, когда я разговариваю со многими главами государств, у меня складывается впечатление, что нет готовности принять дату...

Нравится вам это или нет, но это очень тесно связано с мирным соглашением. Будет ли мирное соглашение или нет? Я не вижу, чтобы Россия что-то сдвинулась с места, а если Россия не будет двигаться, то у нас не будет соглашения", — подытожил Эдгарс Ринкевичс.

Недавно Зеленский заявил, что Россия будет блокировать вступление Украины в ЕС, и будет использовать для этого другие государства.

Напомним, что глава Минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление относительно конкретной даты вступления Украины в Евросоюз.