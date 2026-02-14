Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что Россия будет блокировать членство Украины в ЕС

Зеленский заявил, что Россия будет блокировать членство Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:49
РФ будет блокировать вступление Украины в ЕС — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз. Он отметил, что для этого Кремль будет использовать и другие государства.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями медиа в Мюнхене, информирует Новини.LIVE в субботу, 14 февраля.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о блокировании Россией членства Украины в ЕС

"Россия будет блокировать членство Украины в ЕС, если в мирных документах не будет четкой даты вступления", — заявил Зеленский.

В то же время лидер добавил, что для этого россияне будут использовать и другие государства.

Недавно глава Минобороны Германии Борис Писториус высказался относительно конкретной даты вступления Украины в ЕС.

А Даниил Гетманцев заявлял, что Украина может стать членом Евросоюза с ограниченными правами.

Владимир Зеленский Европейский союз Украина война в Украине Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации