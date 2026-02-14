РФ будет блокировать вступление Украины в ЕС — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз. Он отметил, что для этого Кремль будет использовать и другие государства.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями медиа в Мюнхене, информирует Новини.LIVE в субботу, 14 февраля.

Зеленский о блокировании Россией членства Украины в ЕС

"Россия будет блокировать членство Украины в ЕС, если в мирных документах не будет четкой даты вступления", — заявил Зеленский.

В то же время лидер добавил, что для этого россияне будут использовать и другие государства.

Недавно глава Минобороны Германии Борис Писториус высказался относительно конкретной даты вступления Украины в ЕС.

А Даниил Гетманцев заявлял, что Украина может стать членом Евросоюза с ограниченными правами.