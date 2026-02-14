Украина может стать членом ЕС с ограниченными правами — мнение Гетманцева

Украина может получить частичное членство в ЕС — подробности от Гетманцева
Украина может стать членом ЕС с ограниченными правами. В таком случае украинцы смогут свободно трудоустраиваться в Европе и путешествовать по ее территориям.
Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Что такое частичное членство в ЕС
"Частичное членство означает, что мы являемся членами, но до определенного периода времени с ограниченными правами", — объяснил Гетманцев.
По мнению политика, такое решение было бы удачным компромиссом. Европейских политиков, которые высказываются о готовности или неготовности Украины к вступлению в ЕС, чиновник раскритиковал:
"Это лицемерие несовместимо ни с европейскими ценностями, ни с нормальными цивилизованными отношениями стран между собой... Мы не будем "буфером" между агрессором и Европой. Если отношение является таким, то бесспорно нам его надо изменить".
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что определить конкретную дату вступления Украины в ЕС возможно. Для этого нужны переговоры и отдельная подготовительная работа.
Ранее Владимир Зеленский высказался касательно сроков вступления Украины в ЕС. Он отметил, что Украина сделает все необходимое, чтобы получить членство до 2027 года.
Читайте Новини.LIVE!