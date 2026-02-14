Видео
Главная Новости дня Украина может получить частичное членство в ЕС — подробности от Гетманцева

Украина может получить частичное членство в ЕС — подробности от Гетманцева

Дата публикации 14 февраля 2026 07:12
Украина может стать членом ЕС с ограниченными правами — мнение Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Украина может стать членом ЕС с ограниченными правами. В таком случае украинцы смогут свободно трудоустраиваться в Европе и путешествовать по ее территориям.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Что такое частичное членство в ЕС

"Частичное членство означает, что мы являемся членами, но до определенного периода времени с ограниченными правами", — объяснил Гетманцев.

По мнению политика, такое решение было бы удачным компромиссом. Европейских политиков, которые высказываются о готовности или неготовности Украины к вступлению в ЕС, чиновник раскритиковал:

"Это лицемерие несовместимо ни с европейскими ценностями, ни с нормальными цивилизованными отношениями стран между собой... Мы не будем "буфером" между агрессором и Европой. Если отношение является таким, то бесспорно нам его надо изменить".

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что определить конкретную дату вступления Украины в ЕС возможно. Для этого нужны переговоры и отдельная подготовительная работа.

Ранее Владимир Зеленский высказался касательно сроков вступления Украины в ЕС. Он отметил, что Украина сделает все необходимое, чтобы получить членство до 2027 года.

Верховная Рада Европейский союз Даниил Гетманцев парламент евроинтеграция
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
