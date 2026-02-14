Відео
Головна Новини дня Україна може отримати часткове членство в ЄС — подробиці від Гетманцева

Україна може отримати часткове членство в ЄС — подробиці від Гетманцева

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 07:12
Україна може стати членом ЄС з обмеженими правами — думка Гетманцева
Данило Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Україна може стати членом ЄС з обмеженими правами. У такому разі українці зможуть вільно працевлаштовуватися в Європі та подорожувати її територіями. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Читайте також:

Що таке часткове членство в ЄС

"Часткове членство означає, що ми є членами, але до певного періоду часу з обмеженими правами", — пояснив Гетманцев.

На думку політика, таке рішення було б вдалим компромісом. Європейських політиків, які висловлюються щодо готовності чи неготовності України до вступу до ЄС, посадовець розкритикував:

"Оце лицемірство несумісне ані з європейськими цінностями, ані з нормальними цивілізованими відносинами країн між собою... Ми не будемо "буфером" між агресором і Європою. Якщо ставлення є таким, то безперечно нам його треба змінити".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус вважає, що визначити конкретну дату вступу України до ЄС можливо. Для цього потрібні переговори та окрема підготовча робота.

Раніше Володимир Зеленський висловився щодо термінів вступу України до ЄС. Він наголосив, що Україна зробить усе необхідне, щоб отримати членство до 2027 року.

Верховна Рада Європейський союз Данило Гетманцев парламент євроінтеграція
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
