РФ блокуватиме вступ України до ЄС — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія блокуватиме вступ України до Європейського Союзу. Він зазначив, що для цього Кремль використовуватиме й інші держави.

Про це глава держави сказав під час спілкування з представниками медіа в Мюнхені, інформує Новини.LIVE у суботу, 14 лютого.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про блокування Росією членства України в ЄС

"Росія блокуватиме членство України в ЄС, якщо в мирних документах не буде чіткої дати вступу", — заявив Зеленський.

Водночас лідер додав, що для цього росіяни використовуватимуть і інші держави.

Нещодавно глава Міноборони Німеччини Боріс Пісторіус висловився щодо конкретної дати вступу України до ЄС.

А Данило Гетманцев заявляв, що Україна може стати членом Євросоюзу з обмеженими правами.