Главная Новости дня Сибига объяснил, какая ситуация сейчас с вступлением Украины в ЕС

Сибига объяснил, какая ситуация сейчас с вступлением Украины в ЕС

Дата публикации 13 февраля 2026 16:40
Сибига назвал реалистичными переговоры о членстве Украины в ЕС
Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что для Украины движение к членству в Европейском Союзе напрямую связано с вопросом гарантий безопасности, поэтому Киев сейчас ведет интенсивные консультации с европейскими партнерами. По его мнению, нынешние разговоры о дальнейшем продвижении в переговорах являются реалистичными, если исходить из текущей ситуации.

Об этом он сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сибига объяснил нюансы относительно вступления Украины в ЕС

"Для нас наше членство в ЕС — это элемент гарантий безопасности", — подчеркнул он.

Министр напомнил, что Украина уже получила бенчмарки по трем кластерам и, по его мнению, в ближайшее время стоит ожидать следующих решений в этой плоскости. В то же время Сибига признал, что одним из ключевых барьеров остается позиция Венгрии, которая, по его словам, политически сдерживает продвижение Украины в ЕС.

Он подчеркнул готовность искать формулу, которая позволит снять венгерское вето, и добавил, что Будапешт, по его оценке, злоупотребляет своим статусом как страны ЕС и НАТО.

"Все эти разговоры реалистичны. Украина откровенно ставит те запросные позиции, на которые мы рассчитываем. Не нужно забывать, что есть еще Западные Балканы, есть еще Молдова. Поэтому это комплексный вопрос, и мы работаем с нашими европейскими партнерами. Очень важно четко понимать, что Украина категорически против декаплинга. Имею в виду наш путь с Молдовой общий по приобретению членства в ЕС", — рассказал Андрей Сибига.

Напомним, 13 января в Мюнхене началась конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет требовать конкретики от ЕС относительно даты и года вступления.

Зато в Венгрии сделали резкое критическое заявление в сторону Украины и объяснили, почему выступают против ее вступления в ЕС.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
