Сибіга назвав реалістичними переговори про членство України в ЄС

Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що для України рух до членства в Європейському Союзі напряму пов'язаний із питанням безпекових гарантій, тому Київ зараз веде інтенсивні консультації з європейськими партнерами. На його думку, нинішні розмови про подальше просування у переговорах є реалістичними, якщо виходити з поточної ситуації.

Про це він повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на Мюнхенській безпековій конференції.

"Для нас наше членство в ЄС — це елемент безпекових гарантій", — наголосив він.

Міністр нагадав, що Україна вже отримала бенчмарки за трьома кластерами й, на його думку, найближчим часом варто очікувати наступних рішень у цій площині. Водночас Сибіга визнав, що одним із ключових бар’єрів залишається позиція Угорщини, яка, за його словами, політично стримує просування України до ЄС.

Він підкреслив готовність шукати формулу, яка дозволить зняти угорське вето, і додав, що Будапешт, на його оцінку, зловживає своїм статусом як країни ЄС і НАТО.

"Всі ці розмови реалістичні. Україна відверто ставить ті запитні позиції, на які ми розраховуємо. Не потрібно забувати, що є ще Західні Балкани, є ще Молдова. Тому це комплексне питання, і ми працюємо з нашими європейськими партнерами. Дуже важливо чітко розуміти, що Україна категорично проти декаплінгу. Маю на увазі наш шлях з Молдовою спільний щодо набуття членства в ЄС", — розповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 13 січня у Мюнхені розпочалась безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна вимагатиме конкретики від ЄС щодо дати та року вступу.

Натомість в Угорщині зробили різку критичну заяву в бік України та пояснили, чому виступають проти її вступу в ЄС.