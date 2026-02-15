Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Каллас відповіла, чи може Україна вступити до ЄС у 2027 році

Каллас відповіла, чи може Україна вступити до ЄС у 2027 році

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 21:30
Каллас відповіла, чи вступить Україна до ЄС у 2027 році
Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

В Європейському Союзі наразі немає єдиної думки щодо дати вступу України. Уряди країн ЄС не готові назвати конкретну дату попри вимогу президента України Володимира Зеленського зробити це.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрезидентки Єврокомісії Каї Каллас, яку цитує Reuters у неділю, 15 лютого.

Реклама
Читайте також:

Каллас про можливе членство України в ЄС

Каллас сказала, що, на її думку, уряди ЄС не готові надати Україні конкретну дату членства, попри вимогу президента України Володимира Зеленського зробити це.

Як відомо, український лідер 14 лютого сказав, що йому потрібна дата як частина гарантій безпеки для остаточного мирного пакета з Росією.

"У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату... Попереду ще багато роботи", — заявила Каллас.

Як зазначає Reuters, дату вступу до ЄС, вказану у 20-пунктному мирному плані, який запропонували США — 1 січня 2027 року — більшість урядів ЄС вважають нереалістичною, як і будь-яку іншу фіксовану дату.

Пояснюється, що вони апелюють до того, що вступ до ЄС — це процес, який базується на "заслугах та досягненнях". Він просувається, коли є прогрес в адаптації законодавства кандидата до стандартів ЄС.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримує позицію Каллас. Але він також дуже скептично поставився до можливого укладення мирної угоди між Україною та Росією. Зокрема, за його словами, ЄС "проявляв креативність", коли це було потрібно, але зараз є багато інших кандидатів на членство.

"Так, ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі, і так, коли я розмовляю з багатьма главами держав, у мене складається враження, що немає готовності прийняти дату...

Подобається вам це чи ні, але це дуже тісно пов’язано з мирною угодою. Чи буде мирна угода, чи ні? Я не бачу, щоб Росія щось зрушила з місця, а якщо Росія не рухатиметься, то у нас не буде угоди", — підсумував Едгарс Рінкевичс.

Нещодавно Зеленський заявив, що Росія блокуватиме вступ України до ЄС, й використовуватиме для цього інші держави.

Нагадаємо, що очільник Міноборони Німеччини Боріс Пісторіус зробив заяву щодо конкретної дати вступу України до Євросоюзу.

Європейський союз Україна ЄС Кая Каллас євроінтеграція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації