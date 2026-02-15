Каллас відповіла, чи вступить Україна до ЄС у 2027 році

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

В Європейському Союзі наразі немає єдиної думки щодо дати вступу України. Уряди країн ЄС не готові назвати конкретну дату попри вимогу президента України Володимира Зеленського зробити це.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрезидентки Єврокомісії Каї Каллас, яку цитує Reuters у неділю, 15 лютого.

Каллас про можливе членство України в ЄС

Каллас сказала, що, на її думку, уряди ЄС не готові надати Україні конкретну дату членства, попри вимогу президента України Володимира Зеленського зробити це.

Як відомо, український лідер 14 лютого сказав, що йому потрібна дата як частина гарантій безпеки для остаточного мирного пакета з Росією.

"У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату... Попереду ще багато роботи", — заявила Каллас.

Як зазначає Reuters, дату вступу до ЄС, вказану у 20-пунктному мирному плані, який запропонували США — 1 січня 2027 року — більшість урядів ЄС вважають нереалістичною, як і будь-яку іншу фіксовану дату.

Пояснюється, що вони апелюють до того, що вступ до ЄС — це процес, який базується на "заслугах та досягненнях". Він просувається, коли є прогрес в адаптації законодавства кандидата до стандартів ЄС.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримує позицію Каллас. Але він також дуже скептично поставився до можливого укладення мирної угоди між Україною та Росією. Зокрема, за його словами, ЄС "проявляв креативність", коли це було потрібно, але зараз є багато інших кандидатів на членство.

"Так, ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі, і так, коли я розмовляю з багатьма главами держав, у мене складається враження, що немає готовності прийняти дату...

Подобається вам це чи ні, але це дуже тісно пов’язано з мирною угодою. Чи буде мирна угода, чи ні? Я не бачу, щоб Росія щось зрушила з місця, а якщо Росія не рухатиметься, то у нас не буде угоди", — підсумував Едгарс Рінкевичс.

Нещодавно Зеленський заявив, що Росія блокуватиме вступ України до ЄС, й використовуватиме для цього інші держави.

Нагадаємо, що очільник Міноборони Німеччини Боріс Пісторіус зробив заяву щодо конкретної дати вступу України до Євросоюзу.