Чому Україна не може швидко деокупувати території — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський пояснив, що нині Україні бракує особового складу й зброї для стрімкого повернення окупованих територій, а вихід із Донбасу, за його словами, розколов би суспільство.

Про це глава держави висловився в інтерв'ю ВВС, яке цитує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський пояснив, чому зараз складно деокупувати Україну

Володимир Зеленський зауважив, що повернення територій, на його думку, є питанням часу, однак сьогодні цьому заважає російська перевага в чисельності армії.

Зеленський пояснив, що спроба діяти зараз означала б надзвичайно високу ціну втрачених життів. Він зазначив, що у разі такого сценарію йшлося б про втрату "мільйонів" людей, адже російська армія є великою.

"У нас не вистачило б людей. А що таке земля без людей? Чесно кажучи — нічого", — прокоментував Зеленський.

Окремо глава держави зупинився на питанні озброєнь, заявивши, що нині Україна не має достатнього обсягу зброї, аби швидко звільнити всі окуповані території. За його словами, це залежить не лише від Києва, а й від партнерів, і зараз немає потрібних можливостей для такого темпу.

Водночас Зеленський наголосив, що повернення до справедливих кордонів 1991 року було б безсумнівною перемогою по справедливості для України.

Чи погодиться Україна на здачу Донбасу

У тому ж інтерв'ю президент також пояснив, чому Україна, за його словами, не може погодитися на вихід із Донбасу. Під час розмови ведучий згадав заяву Зеленського про те, що США разом із Росією вимагають від України залишити 20% підконтрольної Києву частини Донбасу, вважаючи, що це нібито здатне привести до припинення вогню.

"Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову і послаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство", — сказав президент.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що не вірить Володимиру Путіну, що він зупиниться щойно Україна "віддасть" території Росії.

"Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за пару років. Куди він вирушить далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити (війну. — Ред.) — це факт", — сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що зараз ключовим питанням є наявність факторів стримування.

Зазначимо, що російські війська просуваються на фронті із величезними втратами. Раніше Володимир Зеленський називав термін, за який росіяни теоретично зможуть захопити Донбас.

Окремо глава держави згадував, що Росія вимагає здачі Донбасу, бо ЗСУ мають успіхи на фронті і не дають росіянам прорватися.

Водночас українці, згідно з останніми опитуваннями, проти здачі територій Росії для миру.