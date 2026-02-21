ЗСУ звільнили 300 квадратних кілометрів території, заявив Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну. Ба більше, станом на сьогодні Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів території України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю глави держави для видання AFP.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Зеленський про контрнаступ ЗСУ

"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми безумовно не програємо, безумовно. Питання в тому, чи переможемо ми. У цьому і полягає питання", — сказав президент.

Зеленський розповів, що зараз США разом із Росією тиснуть на Україну, щоб Київ у межах будь-якої мирної угоди передав Донбас Москві.

"І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, то виходьте з Донбасу", — каже глава держави.

Також президент уточнив, що вимога поступитися територією Росії з'явилася в той момент, коли українські сили домагаються успіхів у контрнаступах уздовж південної лінії фронту.

"Я не буду вдаватися в подробиці, але сьогодні я можу насамперед привітати нашу армію — всі збройні сили, тому що на сьогоднішній день звільнено 300 квадратних кілометрів", — повідомив Зеленський, не уточнивши, протягом якого часу це було.

Військові блогери припустили, що деяким із цих успіхів могло сприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink для росіян. За словами президента, Київ користується ситуацією, проте українські сили теж зіткнулися з перебоями через відключення електроенергії. Проте невдачі, з якими зіткнулася російська сторона, "набагато серйозніші".

США і Росія вимагають виборів

Крім вимог територіальних поступок, США і Росія тиснуть на Україну з метою провести вибори президента в рамках мирної угоди.

Зеленський, який раніше говорив, що Україна зможе провести вибори тільки після закінчення війни, сказав, що Росія наполягає на якнайшвидшому голосуванні лише тому, що хоче усунути його від влади.

"Будемо чесні, росіяни просто хочуть мене замінити. Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться руйнівних наслідків", — розповів президент.

Глава держави зазначив, що вибори в країні можуть відбутися тільки в тому разі, якщо союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти російським атакам. Також за словами Зеленського, він поки не вирішив, чи братиме участь у майбутніх виборах.

Резюмуючи президент додав, що Київ хоче, щоб європейські війська, які європейські партнери планують розмістити в Україні в разі припинення бойових дій, були розміщені біля лінії фронту.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на передовій, і, звичайно ж, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій", — підсумував він.

Нагадаємо, днями в одному з інтерв'ю Зеленський заявив, що готовий до компромісів для завершення війни. Однак додав, що не готовий до ультимативних вимог РФ.

Також президент повідомив, що готовий до проведення виборів, якщо буде двомісячне перемир'я. При цьому попросив партнерів пояснити, яка в них мотивація для цього — провести вибори чи замінити його.