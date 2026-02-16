Зеленський закликав не повторювати помилок минулих років з Путіним

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що поступки Володимиру Путіну й дозвіл "щось забрати" стають фатальною помилкою, яка з часом лише розширює апетити Росії. За його словами, подібні прорахунки світ уже робив не раз і Україна та інші країни відчули наслідки, коли агресію не зупиняли вчасно.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву Президента України Володимира Зеленського.

Зеленський закликав не повторювати помилок минулого та не поступатися Росії

Зеленський нагадав, що, на його оцінку, хибні кроки тягнуться щонайменше з 2014 року. Також він згадав напад і окупацію частини Грузії, а ще раніше події в Чечні.

"Дозволити агресору щось забрати – це велика помилка. Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше – під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв – вбитих і поранених", — повідомив Володимир Зеленський.

Окремо Зеленський попередив проти спроб "умиротворити" Володимира Путіна. Він пояснив, що російський диктатор лише зміцнить за час перемир'я армію і може напасти знову. Втім, на думку Зеленського, Путін може не знати істинні втрати росіян на фронті.

"Моя порада всім: не робіть цього з Путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена. Бо він втратив багато навчених людей. Зараз він втрачає 30–35 тис. людей на місяць. Можете собі це уявити у XXI столітті? Можете собі уявити: він втрачає 35 тис. щомісяця? Я не впевнений, що він про це знає", — повідомив Зеленський.

