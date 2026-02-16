Зеленский призвал не повторять ошибок прошлых лет с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что уступки Владимиру Путину и разрешение "что-то забрать" становятся роковой ошибкой, которая со временем только расширяет аппетиты России. По его словам, подобные просчеты мир уже делал не раз и Украина и другие страны почувствовали последствия, когда агрессию не останавливали вовремя.

Зеленский призвал не повторять ошибок прошлого и не уступать России

Зеленский напомнил, что, по его оценке, ошибочные шаги тянутся как минимум с 2014 года. Также он вспомнил нападение и оккупацию части Грузии, а еще раньше события в Чечне.

"Позволить агрессору что-то забрать — это большая ошибка. Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше — во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено и был миллион жертв — убитых и раненых", — сообщил Владимир Зеленский.

Отдельно Зеленский предупредил против попыток "умиротворить" Владимира Путина. Он пояснил, что российский диктатор только укрепит за время перемирия армию и может напасть снова. Впрочем, по мнению Зеленского, Путин может не знать истинные потери россиян на фронте.

"Мой совет всем: не делайте этого с Путиным. Иначе будет первый шаг, а потом за пять лет он восстановит свое войско, увеличит количество солдат, и его армия будет хорошо обучена. Потому что он потерял много обученных людей. Сейчас он теряет 30-35 тыс. человек в месяц. Можете себе это представить в XXI веке? Можете себе представить: он теряет 35 тыс. ежемесячно? Я не уверен, что он об этом знает", — сообщил Зеленский.

