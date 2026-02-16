Москва натякає що не підпише мир із чинним урядом України

Володимир Путін з чиновниками. Фото: REUTERS

Кремль знову піднімає тему майбутніх виборів в Україні, щоб підживлювати свої заяви про нібито "нелегітимність" чинної української влади. Таким чином російським політикам вдається просувати ідею зовнішнього контролю над українською політикою.

На це звертають увагу аналітики ISW, повідомляє Новини.LIVE.

Кремль просуває тему виборів через наратив про "нелегітимність"

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін повторив тезу про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського й заявив, що пропозиція Володимира Путіна від березня 2025 року про тимчасову зовнішню адміністрацію в Україні під егідою ООН, на думку Москви, досі є хорошим вибором.

Він пояснив, що під "управлінням ООН" можна було б провести "демократичні" вибори й сформувати уряд, з яким Росія нібито готова підписувати мир і документи про подальшу співпрацю. Таким чином Росія уже дає зрозуміти, що не хоче укладати обов'язкові угоди з чинним українським керівництвом і наперед ставить під сумнів вибори, які можливо організує нинішня влада України.

ISW нагадує, що коли Путін уперше озвучив цю ідею в березні 2025 року, її відкинули генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і речник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Х'юїтт. Вони заявляли, що такий план суперечить законному устрою України, Конституції та праву українців самостійно обирати владу.

"Пропозиція Кремля щодо нагляду ООН за виборами є спробою надати Росії, постійному члену Ради Безпеки ООН, право вето на будь-яку резолюцію, яка не встановлює систему управління ООН, що призведе до бажаного Росією результату прокремлівської політичної домовленості в Києві", — пояснили аналітики.

У такий спосіб Москва може називати вибори "невільними", якщо голосування не охопить людей, яких РФ вирішить вважати українцями на своїй території або під своїм контролем.

В ISW звертають увагу, що незрозуміло, як Кремль визначатиме, хто саме матиме право голосу, з огляду на примусову "паспортизацію" на окупованих територіях, коли людей погрозами змушували брати російські документи.

"Тиск Кремля на Україну з вимогою провести вибори до набрання чинності остаточної мирної угоди гарантує, що українська влада буде повністю нездатною контролювати виборчі процеси в Російській Федерації, завжди визнаючи, що Кремль надасть будь-якому українському уряду, який він ще не контролює, право робити це", — звернули увагу дослідники.

Росія наполягає провести вибори під час війни

Російські чиновники, за текстом, так само посилалися на незаконні фіктивні "референдуми", які РФ провела у 2022 році в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, заявляючи, що Україні не потрібне тривале припинення вогню для виборів.

Водночас ISW наголошує, що ці кампанії не були вільними й чесними, бо результати були сфальсифікованими. Окремо аналітики пояснюють, що російські норми не містили прямої заборони на вибори, тоді як Конституція України та законодавство про воєнний стан не дозволяють їх проводити.

Кремль дає зрозуміти, що не прийме українську владу, якщо не матиме впливу на її склад і курс.

