Москва намекает что не подпишет мир с действующим правительством Украины

Владимир Путин с чиновниками. Фото: REUTERS

Кремль снова поднимает тему предстоящих выборов в Украине, чтобы подпитывать свои заявления о якобы "нелегитимности" действующей украинской власти. Таким образом российским политикам удается продвигать идею внешнего контроля над украинской политикой.

На это обращают внимание аналитики ISW, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кремль продвигает тему выборов через нарратив о "нелегитимности"

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин повторил тезис о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что предложение Владимира Путина от марта 2025 года о временной внешней администрации в Украине под эгидой ООН, по мнению Москвы, до сих пор является хорошим выбором.

Он пояснил, что под "управлением ООН" можно было бы провести "демократические" выборы и сформировать правительство, с которым Россия якобы готова подписывать мир и документы о дальнейшем сотрудничестве. Таким образом Россия уже дает понять, что не хочет заключать обязательные соглашения с действующим украинским руководством и заранее ставит под сомнение выборы, которые возможно организует нынешняя власть Украины.

ISW напоминает, что когда Путин впервые озвучил эту идею в марте 2025 года, ее отвергли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт. Они заявляли, что такой план противоречит законному устройству Украины, Конституции и праву украинцев самостоятельно выбирать власть.

"Предложение Кремля по надзору ООН за выборами является попыткой предоставить России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, право вето на любую резолюцию, которая не устанавливает систему управления ООН, что приведет к желаемому Россией результату прокремлевской политической договоренности в Киеве", — пояснили аналитики.

Таким образом Москва может называть выборы "несвободными", если голосование не охватит людей, которых РФ решит считать украинцами на своей территории или под своим контролем.

В ISW обращают внимание, что непонятно, как Кремль будет определять, кто именно будет иметь право голоса, учитывая принудительную "паспортизацию" на оккупированных территориях, когда людей угрозами заставляли брать российские документы.

"Давление Кремля на Украину с требованием провести выборы до вступления в силу окончательного мирного соглашения гарантирует, что украинская власть будет полностью неспособна контролировать избирательные процессы в Российской Федерации, всегда признавая, что Кремль предоставит любому украинскому правительству, которое он еще не контролирует, право делать это", — обратили внимание исследователи.

Россия настаивает провести выборы во время войны

Российские чиновники, по тексту, так же ссылались на незаконные фиктивные "референдумы", которые РФ провела в 2022 году в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, заявляя, что Украине не нужно длительное прекращение огня для выборов.

В то же время ISW отмечает, что эти кампании не были свободными и честными, потому что результаты были сфальсифицированы. Отдельно аналитики объясняют, что российские нормы не содержали прямого запрета на выборы, тогда как Конституция Украины и законодательство о военном положении не позволяют их проводить.

Кремль дает понять, что не примет украинскую власть, если не будет иметь влияния на ее состав и курс.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил, будут ли в Украине проведены выборы в мае 2026 года.

Отдельно Владимир Зеленский озвучивал условия, при которых в Украине возможно провести выборы. Также глава государства говорил, как украинцы относятся к выборам.