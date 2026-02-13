Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, за яких умов готовий оголосити вибори

Зеленський пояснив, за яких умов готовий оголосити вибори

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 22:41
Зеленський назвав умови для виборів і припинення вогню
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, однак для цього потрібні гарантії безпеки та припинення вогню.  Зеленський наголосив, що не прагне затриматися на посаді президента якомога довше і водночас припустив, що тема виборів просувалася Росією, щоб "якнайшвидше позбутися" його.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The Atlantic, цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський заявив що не тримається за владу

У розмові президент також окреслив роль США у можливому завершенні війни. За його словами, саме американці здатні змусити росіян зупинити бойові дії, а Дональда Трампа він назвав єдиною людиною, яка здатна на це сьогодні.

Зеленський навів і свою оцінку втрат Росії на окупованих територіях, заявивши, що "один кілометр окупованої української землі коштує росіянам 170 жертв". Окремо він торкнувся теми майбутньої лінії зіткнення, зазначивши, що якщо йдеться про варіант, за якого вона не проходитиме через центр міст, то комусь доведеться поступитися. 

Президент України також сказав, що США та Росія, за його словами, обговорюють між собою двосторонні документи. Він зазначив, що росіяни зверталися до американців щодо окупованої території. Водночас Зеленський додав, що якщо існуватиме план залишити лінію фронту там, де вона є, і "залишитися там, де ми стоїмо", то в такому випадку, на його думку варто проводити референдум.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський прокоментував, чи справді в Україні готуються до виборів

Водночас відомо, що в Україні почнуть розробляти зміни до закону про вибори

