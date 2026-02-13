Зеленский назвал условия для выборов и прекращения огня

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы, однако для этого нужны гарантии безопасности и прекращения огня. Зеленский подчеркнул, что не стремится задержаться на посту президента как можно дольше и одновременно предположил, что тема выборов продвигалась Россией, чтобы "как можно быстрее избавиться" от него.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Atlantic, цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский заявил что не держится за власть

В разговоре президент также очертил роль США в возможном завершении войны. По его словам, именно американцы способны заставить россиян остановить боевые действия, а Дональда Трампа он назвал единственным человеком, который способен на это сегодня.

Зеленский привел и свою оценку потерь России на оккупированных территориях, заявив, что "один километр оккупированной украинской земли стоит россиянам 170 жертв". Отдельно он затронул тему будущей линии соприкосновения, отметив, что если речь идет о варианте, при котором она не будет проходить через центр города, то кому-то придется уступить.

Президент Украины также сказал, что США и Россия, по его словам, обсуждают между собой двусторонние документы. Он отметил, что россияне обращались к американцам по поводу оккупированной территории. В то же время Зеленский добавил, что если будет существовать план оставить линию фронта там, где она есть, и "остаться там, где мы стоим", то в таком случае, по его мнению следует проводить референдум.

Напомним, недавно Владимир Зеленский прокомментировал, действительно ли в Украине готовятся к выборам.

В то же время известно, что в Украине начнут разрабатывать изменения в закон о выборах.