Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву щодо підготовки до виборів

Зеленський зробив заяву щодо підготовки до виборів

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 19:50
Зеленський зробив заяву щодо підготовки до виборів
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито підготовку до оголошення дати президентських виборів. Також він зробив заяву і щодо референдуму щодо територіальної цілісності. 

Про це голова держави повідомив під час онлайн-пресконференції у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вибори в Україні

Зеленський наголосив, що українська влада не ініціювала питання проведення виборів, а порушують його окремі міжнародні партнери. Водночас він підкреслив, що Україна готова до виборчого процесу за умови наявності відповідних гарантій безпеки.

"Зробіть ceasefire — будуть вибори", — зазначив президент, наголосивши, що ключовою умовою залишається безпекова ситуація в країні.

Також Зеленський спростував твердження про те, що Білий дім нібито пов’язує вибори з наданням гарантій безпеки або погрожує їх відкликанням. За його словами, таких вимог і погроз не існує

"Ми готові працювати з будь-якими графіками, які пропонує США. Але, якщо ми говоримо про проведення референдуму, то повинно бути чітке розуміння щодо припинення вогню для цього, бо потрібна безпека", — сказав Президент.

Зеленський також додав, що 24 лютого — це особлива дата для України, саме тому тоді проведення виборів не буде.

"Це дуже серйозна дата, 4 роки війни. Я ніколи б не зміг би зробити це. Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів", — пояснив він.

Нагадаємо, що на пресконференції Володимир Зеленський також відповів, чи поїде він на переговори до РФ.

Крім того, Президент прокоментував позиції Кремля щодо продовження енергетичного перемирʼя.

Володимир Зеленський вибори референдум безпека війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації