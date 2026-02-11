Зеленський зробив заяву щодо підготовки до виборів

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито підготовку до оголошення дати президентських виборів. Також він зробив заяву і щодо референдуму щодо територіальної цілісності.

Про це голова держави повідомив під час онлайн-пресконференції у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Вибори в Україні

Зеленський наголосив, що українська влада не ініціювала питання проведення виборів, а порушують його окремі міжнародні партнери. Водночас він підкреслив, що Україна готова до виборчого процесу за умови наявності відповідних гарантій безпеки.

"Зробіть ceasefire — будуть вибори", — зазначив президент, наголосивши, що ключовою умовою залишається безпекова ситуація в країні.

Також Зеленський спростував твердження про те, що Білий дім нібито пов’язує вибори з наданням гарантій безпеки або погрожує їх відкликанням. За його словами, таких вимог і погроз не існує

"Ми готові працювати з будь-якими графіками, які пропонує США. Але, якщо ми говоримо про проведення референдуму, то повинно бути чітке розуміння щодо припинення вогню для цього, бо потрібна безпека", — сказав Президент.

Зеленський також додав, що 24 лютого — це особлива дата для України, саме тому тоді проведення виборів не буде.

"Це дуже серйозна дата, 4 роки війни. Я ніколи б не зміг би зробити це. Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів", — пояснив він.

