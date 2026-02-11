Видео
Главная Новости дня Зеленский сделал заявление о подготовке к выборам

Зеленский сделал заявление о подготовке к выборам

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 19:50
Зеленский сделал заявление относительно подготовки к выборам
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы подготовке к объявлению даты президентских выборов. Также он сделал заявление и относительно референдума по территориальной целостности.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-пресс-конференции в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Выборы в Украине

Зеленский подчеркнул, что украинская власть не инициировала вопрос проведения выборов, а поднимают его отдельные международные партнеры. В то же время он подчеркнул, что Украина готова к избирательному процессу при условии наличия соответствующих гарантий безопасности.

"Сделайте ceasefire — будут выборы", — отметил президент, подчеркнув, что ключевым условием остается ситуация с безопасностью в стране.

Также Зеленский опроверг утверждение о том, что Белый дом якобы связывает выборы с предоставлением гарантий безопасности или угрожает их отзывом. По его словам, таких требований и угроз не существует

"Мы готовы работать с любыми графиками, которые предлагает США. Но, если мы говорим о проведении референдума, то должно быть четкое понимание относительно прекращения огня для этого, потому что нужна безопасность", — сказал Президент.

Зеленский также добавил, что 24 февраля это особая дата для Украины, именно поэтому тогда проведения выборов не будет.

"Это очень серьезная дата, 4 года войны. Я никогда бы не смог сделать это. Поэтому 24 февраля не могут быть объявлены никакие выборы", — пояснил он.

Напомним, что на пресс-конференции Владимир Зеленский также ответил, поедет ли он на переговоры в РФ.

Кроме того, Президент прокомментировал позиции Кремля о продлении энергетического перемирия.

Владимир Зеленский выборы референдум безопасность война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
