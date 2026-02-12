Відео
Головна Новини дня Корнієнко відповів, коли з’явиться чернетка закону про вибори

Корнієнко відповів, коли з’явиться чернетка закону про вибори

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:08
Законопроєкт про вибори — коли з’явиться основа
Олександр Корнієнко. Фото: пресслужба Ради

Робоча група з підготовки до можливих виборів під час війни має найближчими тижнями розробити основу документу щодо виборів. Проте — це не означає, що вибори будуть вже найближчим часом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка під час засідання робочої групи щодо виборів у четвер, 12 лютого.

Заява Корнієнка

Корнієнко наголосив, що конкретні документи вже мають бути готовими для того, щоб продемонструвати результати роботи. 

"Якийсь кістяк ми маємо вже в найближчі тижні розробити для того, щоб розуміти, що наша група не є заговорюванням, про що є на жаль є дуже багато думок в інтернеті. Я б хотів, щоб ми ці думки спростовували просто своїми діями", — йдеться у заяві. 

Він наголосив, що основним результатом робочої групи має бути законодавство.

"Результати роботи робочої групи зі створення законодавства це законодавство. Ніхто не біжить завтра вибори проводити. Немає такої задачі. Але задача така, щоб ця група була ефективною  така задача є", — додав Корнієнко.

Крім того, нардеп повідомив, що наступне засідання групи відбудеться наступного вівторка. 

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Юрій Камельчук заявив, що у політичних колах вже активізувалися підготовчі кроки до виборів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву про визначення дати президентських виборів

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
