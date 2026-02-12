Законопроєкт про вибори — коли з’явиться основа

Корнієнко відповів, коли з’явиться чернетка закону про вибори
Робоча група з підготовки до можливих виборів під час війни має найближчими тижнями розробити основу документу щодо виборів. Проте — це не означає, що вибори будуть вже найближчим часом.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка під час засідання робочої групи щодо виборів у четвер, 12 лютого.
Заява Корнієнка
Корнієнко наголосив, що конкретні документи вже мають бути готовими для того, щоб продемонструвати результати роботи.
"Якийсь кістяк ми маємо вже в найближчі тижні розробити для того, щоб розуміти, що наша група не є заговорюванням, про що є на жаль є дуже багато думок в інтернеті. Я б хотів, щоб ми ці думки спростовували просто своїми діями", — йдеться у заяві.
Він наголосив, що основним результатом робочої групи має бути законодавство.
"Результати роботи робочої групи зі створення законодавства — це законодавство. Ніхто не біжить завтра вибори проводити. Немає такої задачі. Але задача така, щоб ця група була ефективною — така задача є", — додав Корнієнко.
Крім того, нардеп повідомив, що наступне засідання групи відбудеться наступного вівторка.
Нагадаємо, нещодавно народний депутат Юрій Камельчук заявив, що у політичних колах вже активізувалися підготовчі кроки до виборів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву про визначення дати президентських виборів.
