Головна Новини дня Нардеп заявив про таємну підготовку кандидатів до виборів

Нардеп заявив про таємну підготовку кандидатів до виборів

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:20
Камельчук заявив про старт підготовки до можливих виборів
Урна для голосування. Фото архівне ілюстративне: УНІАН

Попри відсутність офіційного старту виборчого процесу, у політичних колах вже активізувалися підготовчі кроки. Втім реальні вибори можливі виключно після встановлення миру та отримання чітких безпекових гарантій для громадян.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Юрій Камельчук.

Реклама
Читайте також:

Нардеп заявив, що дехто у Верховній Раді уже готується до виборів

"Передвиборчі дії — це лише попередній план на той період, коли вже настане мир", — зазначив парламентар.

За його словами, ключовою умовою є укладення відповідних угод, які дозволять людям "безпечно вийти, не боятися обстрілів і безпечно прийняти участь у цьому процесі". Камельчук наголосив, що значна кількість громадян, зокрема військовослужбовців, захочуть долучитися до голосування, і держава має гарантувати їм таку можливість.

Депутат також заявив, що частина впливових потенційних кандидатів уже перейшла від розмов до конкретних кроків.

"Певні вагомі кандидати буквально кілька днів тому прийняли рішення і почали проводити перемовини з людьми, можливо, які їм будуть допомагати, про те, що слід починати готуватися", — сказав він.

Водночас Камельчук зауважив, що якщо ця інформація підтвердиться, то це може свідчити про підготовку до важливих політичних рішень у найближчій перспективі.

При цьому він визнав, що жодних деталей потенційної безпекової угоди наразі немає. За його словами, її можна лише умовно моделювати, орієнтуючись на домовленості зі Сполученими Штатами, укладені у 2024 році. Однак, як зазначив Камельчук, "там більшість пунктів про майбутнє, а не про теперішнє, тут і зараз".

"І вони, ці пункти, недостатньо дають надії, що буквально там за місяць, за два після виборів, коли ми їх навіть проведемо в мирний час, знову не повернеться війна. Тому що ми не маємо достатньої кількості тих самих літаків, ми не маємо достатньої кількості запасів озброєння, і ми не маємо достатньої кількості протиповітряної оборони, щоб жити далі в спокій. Тому чи буде це означати, що після виборів знову повернемося до воєнного стану? Мені складно сказати. Цей ризик все ж таки залишається", — висловився нардеп.

Нагадаємо, у західних ЗМІ з'явилась інформація, що США тиснуть на Україну щодо проведення виборів в Україні.

Також раніше перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко назвав вартість виборів в Україні та пояснив, чому вони будуть значно дорожчими, ніж раніше.

вибори Україна нардепи політики
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
