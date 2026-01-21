У Раді розкрили, скільки коштуватимуть вибори в Україні

Виборча дільниця. Фото: Суспільне

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проведення виборів в Україні в нинішніх умовах потребуватиме значно більших витрат, ніж раніше. Мова йде про мільярди гривень, а сума може перевищити 10 мільярдів.

Про це він повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 21 січня.

Вибори в Україні

За словами Корнієнка, такі витрати зумовлені безпековими викликами та складною логістикою під час війни.

"Зараз йдеться про мільярди гривень — можливо, більше десяти. І партнери мають повністю це забезпечувати", — сказав він.

Олександр Корнієнко повідомив, що робоча група з підготовки до можливих виборів під час війни або після скасування воєнного стану перейшла в активну фазу роботи. Уже відбулося два засідання, під час яких учасники заслухали думки конституціоналістів, науковців та експертів.

За словами віцеспікера, через широкий спектр питань було створено сім підгруп, які нині інтенсивно працюють над своїми напрямами. Частина з них функціонує в напівзакритому режимі через чутливість тем, зокрема щодо участі військовослужбовців у виборчому процесі. Для цих підгруп встановлено дедлайн до кінця січня.

Корнієнко також зазначив, що на початку лютого відбудуться презентаційні засідання, під час яких підгрупи представлять перші напрацювання, а до середини місяця очікується формування повного масиву матеріалів для ухвалення подальших політичних рішень.

