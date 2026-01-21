Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Раді розкрили, скільки коштуватимуть вибори в Україні

У Раді розкрили, скільки коштуватимуть вибори в Україні

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 21:08
У Раді розкрили, скільки коштуватимуть вибори в Україні
Виборча дільниця. Фото: Суспільне

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проведення виборів в Україні в нинішніх умовах потребуватиме значно більших витрат, ніж раніше. Мова йде про мільярди гривень, а сума може перевищити 10 мільярдів.

Про це він повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 21 січня.

Реклама
Читайте також:

Вибори в Україні

За словами Корнієнка, такі витрати зумовлені безпековими викликами та складною логістикою під час війни.

"Зараз йдеться про мільярди гривень — можливо, більше десяти. І партнери мають повністю це забезпечувати", — сказав він.

Олександр Корнієнко повідомив, що робоча група з підготовки до можливих виборів під час війни або після скасування воєнного стану перейшла в активну фазу роботи. Уже відбулося два засідання, під час яких учасники заслухали думки конституціоналістів, науковців та експертів.

За словами віцеспікера, через широкий спектр питань було створено сім підгруп, які нині інтенсивно працюють над своїми напрямами. Частина з них функціонує в напівзакритому режимі через чутливість тем, зокрема щодо участі військовослужбовців у виборчому процесі. Для цих підгруп встановлено дедлайн до кінця січня.

Корнієнко також зазначив, що на початку лютого відбудуться презентаційні засідання, під час яких підгрупи представлять перші напрацювання, а до середини місяця очікується формування повного масиву матеріалів для ухвалення подальших політичних рішень.

Нагадаємо, до цього голова ЦВК розкрив, як голосуватимуть різні категорії українців

А раніше Володимир Зеленський розповів, коли зміниться закон про вибори.

Верховна Рада вибори українці Україна безпека саміт в Давосі 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації