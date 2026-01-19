Україна перегляне законодавство для нових виборів — голова ЦВК

Олег Діденко. Фото ілюстративне: Reuters

Голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко, заявив, що Україна перегляне законодавство для перших виборів після війни. Окремою проблемою є голосування для військовослужбовців, біженців та українців на окупованих територіях.

Про це Діденко повідомив агентству Reuters.

Реклама

Читайте також:

Голосування різних груп населення

Оновлення реєстру виборців України та належна підготовка до голосування займуть багато часу, заявив голова ЦВК Олег Діденко. Україна зіткнеться з величезними труднощами в організації своїх перших післявоєних виборів, оскільки її інфраструктура зруйнована, а мільйони людей переміщені через війну.

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців за січень, за кордоном перебуває близько 5,8 мільйона українських біженців, більшість з яких — у Європі. Станом на зараз немає остаточної оцінки кількості виборців за кордоном, оскільки багато хто не оновив свою реєстрацію.

"Нам потрібно знайти виборців та створити виборчу інфраструктуру", — сказав Діденко.

До війни в Україні було 102 виборчі дільниці в посольствах та консульствах. Цього недостатньо, щоб забезпечити біженцям можливість голосувати, сказав Діденко. Комісія вважає, що відкриття виборчих дільниць поза межами дипломатичних приміщень є найреалістичнішим рішенням. А онлайн-голосування та голосування поштою наражаються на ризик зовнішнього втручання та спроб дискредитації процесу.

Забезпечення права голосу для військовослужбовців є ще одним викликом, хоча Діденко зазначив, що Україна може спиратися на свій досвід в організації голосування військовослужбовців. На виборах 2019 року під час АТО тисячі військових, які були розгорнуті на сході України для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами ОРДЛО. Масштаб проблеми зараз набагато більший, оскільки близько 800 000 українців служать в армії.

Голосування на окупованих територіях

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українці, які проживають у Росії, повинні мати можливість брати участь у виборах, але Зеленський відкинув цю ідею. Голосування на окупованих територіях неможливе, але Україна забезпечить право голосу для людей, яким вдасться дістатися до контрольованої Києвом території, сказав Діденко.



За даними виборчої комісії України, майже 2000 з понад 30 000 виборчих дільниць були зруйновані або пошкоджені, переважно на Сході. Зеленський заявляв, що безпека є ключовим питанням будь-яких виборів, однак Росія систематично відкидала ідею припинення вогню. Нарешті Путін заявив у грудні, що Москва готова "подумати" про забезпечення безпеки в Україні під час голосування.

Що відомо про проведення виборів в Україні

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни в законодавстві щодо проведення виборів можуть відбутися вже в лютому 2026 року. Він пояснив, за яких умов це можливо.

Водночас проведення виборів в Україні супроводжується низкою викликів, зокрема організацією голосування за кордоном. На думку голови Комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, вибори за межами країни — це організаційна катастрофа.

Тим часом одним зі способів голосування держава розглядає онлайн-формат, зокрема через Дію. Юрист пояснив, чим це може загрожувати.

Додамо, що заступник голови ЦВК Сергій Дубовик відповів, скільки часу потрібно на підготовку до виборів.