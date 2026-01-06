Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибори за кордоном схожі на катастрофу — у ВР пояснили причини

Вибори за кордоном схожі на катастрофу — у ВР пояснили причини

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 02:43
За кордоном не вистачає українських дільниць для голосування, тому вибори важко організувати, пояснила Олена Шуляк
Голова комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Кадр з етеру

Мільйони українців ризикують залишитись без права голосу через процедуру обліку та нестачу виборчих ділянок. Зараз нараховується лише десятки дільниць, які точно не зможуть задовольнити потреби за межами України, тому вибори за кордоном — це організаційна катастрофа.

Про це в етері "Ранок.LIVE" заявила голова комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

Реклама
Читайте також:

   Які проблеми із голосуванням за кордоном

За словами депутатки, понад 6,5 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном. Це близько 20% потенційних виборців. Але більшість із них не зможе проголосувати, якщо вибори відбудуться за старими правилами.

"Величезну кількість людей потрібно ще зареєструвати. Чинних консульських дільниць у таких країнах, як Польща та Німеччина, явно недостатньо. Це десятки дільниць, які точно не зможуть задовольнити потреби", — наголосила Шуляк.

 

Тобто фізично забезпечити процес голосування для мільйонів біженців наявними силами неможливо.

Військові поза політикою?

Ще одна болюча тема — виборчі права бійців на фронті. Шуляк підняла питання, про яке не часто говорять: військові мають право не тільки обирати, а й бути обраними.

"Якщо ти знаходишся на фронті, як ти будеш вести агітацію? Як ти взагалі будеш працювати зі своїм електоратом?", — запитує депутатка.

Шуляк додала, що чинне законодавство забороняє військовослужбовцям належати до політичних партій. Це створює парадокс: люди, які захищають державу, фактично позбавлені можливості впливати на її політичне майбутнє через участь у виборах як кандидати.

Шуляк наполягає: це питання має стати "топовим" для робочої групи.

Раніше у ЦВК назвали терміни, за які можуть підготуватись до виборів. Але є умова скасування воєнного стану. 

Також ми повідомляли, голова ВР Руслан Стефанчук розповів, коли в Україні можна провести вибори.

ЦВК вибори біженці Олена Шуляк українці в Польщі консульство
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації