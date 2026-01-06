За кордоном не вистачає українських дільниць для голосування, тому вибори важко організувати, пояснила Олена Шуляк

Голова комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Кадр з етеру

Мільйони українців ризикують залишитись без права голосу через процедуру обліку та нестачу виборчих ділянок. Зараз нараховується лише десятки дільниць, які точно не зможуть задовольнити потреби за межами України, тому вибори за кордоном — це організаційна катастрофа.

Про це в етері "Ранок.LIVE" заявила голова комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

Які проблеми із голосуванням за кордоном

За словами депутатки, понад 6,5 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном. Це близько 20% потенційних виборців. Але більшість із них не зможе проголосувати, якщо вибори відбудуться за старими правилами.

"Величезну кількість людей потрібно ще зареєструвати. Чинних консульських дільниць у таких країнах, як Польща та Німеччина, явно недостатньо. Це десятки дільниць, які точно не зможуть задовольнити потреби", — наголосила Шуляк.

Тобто фізично забезпечити процес голосування для мільйонів біженців наявними силами неможливо.

Військові поза політикою?

Ще одна болюча тема — виборчі права бійців на фронті. Шуляк підняла питання, про яке не часто говорять: військові мають право не тільки обирати, а й бути обраними.

"Якщо ти знаходишся на фронті, як ти будеш вести агітацію? Як ти взагалі будеш працювати зі своїм електоратом?", — запитує депутатка.

Шуляк додала, що чинне законодавство забороняє військовослужбовцям належати до політичних партій. Це створює парадокс: люди, які захищають державу, фактично позбавлені можливості впливати на її політичне майбутнє через участь у виборах як кандидати.

Шуляк наполягає: це питання має стати "топовим" для робочої групи.

