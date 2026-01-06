Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Выборы за рубежом похожи на катастрофу — в ВР объяснили причины

Выборы за рубежом похожи на катастрофу — в ВР объяснили причины

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 02:43
За рубежом не хватает украинских участков для голосования, поэтому выборы трудно организовать, пояснила Елена Шуляк
Председатель комитета Верховной Рады Елена Шуляк. Кадр из эфира

Миллионы украинцев рискуют остаться без права голоса из-за процедуры учета и недостатка избирательных участков. Сейчас насчитывается лишь десятки участков, которые точно не смогут удовлетворить потребности за пределами Украины, поэтому выборы за рубежом — это организационная катастрофа.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявила председатель комитета Верховной Рады Елена Шуляк.

Читайте также:

Проблемы с голосованием за рубежом

По словам депутата, более 6,5 миллионов украинцев сейчас находятся за рубежом. Это около 20% потенциальных избирателей. Но большинство из них не сможет проголосовать, если выборы пройдут по старым правилам.

"Огромное количество людей нужно еще зарегистрировать. Действующих консульских участков в таких странах, как Польша и Германия, явно недостаточно. Это десятки участков, которые точно не смогут удовлетворить потребности", — подчеркнула Шуляк.

То есть физически обеспечить процесс голосования для миллионов беженцев имеющимися силами невозможно.

Военные вне политики?

Еще одна больная тема — избирательные права бойцов на фронте. Шуляк подняла вопрос, о котором не часто говорят: военные имеют право не только избирать, но и быть избранными.

"Если ты находишься на фронте, как ты будешь вести агитацию? Как ты вообще будешь работать со своим электоратом?", — спрашивает депутат.

Шуляк добавила, что действующее законодательство запрещает военнослужащим принадлежать к политическим партиям. Это создает парадокс: люди, которые защищают государство, фактически лишены возможности влиять на его политическое будущее через участие в выборах в качестве кандидатов.

Шуляк настаивает: этот вопрос должен стать "топовым" для рабочей группы.

Ранее в ЦИК назвали сроки, за которые могут подготовиться к выборам. Но есть условие отмены военного положения.

Также мы сообщали, председатель ВР Руслан Стефанчук рассказал, когда в Украине можно провести выборы.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
