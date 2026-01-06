За рубежом не хватает украинских участков для голосования, поэтому выборы трудно организовать, пояснила Елена Шуляк

Выборы за рубежом похожи на катастрофу — в ВР объяснили причины
Миллионы украинцев рискуют остаться без права голоса из-за процедуры учета и недостатка избирательных участков. Сейчас насчитывается лишь десятки участков, которые точно не смогут удовлетворить потребности за пределами Украины, поэтому выборы за рубежом — это организационная катастрофа.
Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявила председатель комитета Верховной Рады Елена Шуляк.
Проблемы с голосованием за рубежом
По словам депутата, более 6,5 миллионов украинцев сейчас находятся за рубежом. Это около 20% потенциальных избирателей. Но большинство из них не сможет проголосовать, если выборы пройдут по старым правилам.
"Огромное количество людей нужно еще зарегистрировать. Действующих консульских участков в таких странах, как Польша и Германия, явно недостаточно. Это десятки участков, которые точно не смогут удовлетворить потребности", — подчеркнула Шуляк.
То есть физически обеспечить процесс голосования для миллионов беженцев имеющимися силами невозможно.
Военные вне политики?
Еще одна больная тема — избирательные права бойцов на фронте. Шуляк подняла вопрос, о котором не часто говорят: военные имеют право не только избирать, но и быть избранными.
"Если ты находишься на фронте, как ты будешь вести агитацию? Как ты вообще будешь работать со своим электоратом?", — спрашивает депутат.
Шуляк добавила, что действующее законодательство запрещает военнослужащим принадлежать к политическим партиям. Это создает парадокс: люди, которые защищают государство, фактически лишены возможности влиять на его политическое будущее через участие в выборах в качестве кандидатов.
Шуляк настаивает: этот вопрос должен стать "топовым" для рабочей группы.
