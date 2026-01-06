У ЦВК назвали точні терміни проведення виборів після війни в Україні

Вибори в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН

У ЦВК буде 90 днів, щоб підготуватись до проведення виборів в Україні у разі скасування воєнного стану. Саме такими є чинні норми Конституції та Виборчого кодексу.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

Термін 30 + 60 днів для виборів

Чиновник пояснив конституційну математику: місяць на старт процесу і ще два — на підготовку дільниць. Загалом на все про все відводиться 90 днів.

Дубовик послався на чинні норми Конституції та Виборчого кодексу. Механізм виглядає так:

перші 30 днів після скасування воєнного стану даються ЦВК, щоб офіційно оголосити про початок виборчого процесу;

наступні 60 днів відводяться безпосередньо на організацію кампанії, підготовку дільниць та проведення голосування.

Це стосується як парламентських, так і президентських перегонів. Зараз у Верховній Раді працює робоча група, яка може переглянути ці терміни. Проте, за словами Дубовика, поки що керівництво парламенту і ЦВК орієнтуються на старі, чинні регламенти.

"Будь-яке відтермінування, яке буде відведене нам на підготовку, буде корисним", — зізнався заступник голови ЦВК, натякаючи на колосальний обсяг роботи.

Він додав, що труднощів буде багато, адже навіть у мирний час організація виборів — це виклик. Але комісія готова працювати в тих часових рамках, які зрештою затвердить законодавець.

