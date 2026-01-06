Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как быстро можно подготовить выборы в Украине — в ЦИК ответили

Как быстро можно подготовить выборы в Украине — в ЦИК ответили

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 02:09
В ЦИК назвали точные сроки проведения выборов после войны в Украине
Выборы в Украине. Иллюстративное фото: УНИАН

У ЦИК будет 90 дней, чтобы подготовиться к проведению выборов в Украине в случае отмены военного положения. Именно таковы действующие нормы Конституции и Избирательного кодекса.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Реклама
Читайте также:

Срок 30 + 60 дней для выборов

Чиновник объяснил конституционную математику: месяц на старт процесса и еще два — на подготовку участков. Всего на все про все отводится 90 дней.

Дубовик сослался на действующие нормы Конституции и Избирательного кодекса. Механизм выглядит так:

  • первые 30 дней после отмены военного положения даются ЦИК, чтобы официально объявить о начале избирательного процесса;
  • следующие 60 дней отводятся непосредственно на организацию кампании, подготовку участков и проведение голосования.

Это касается как парламентских, так и президентских гонок. Сейчас в Верховной Раде работает рабочая группа, которая может пересмотреть эти сроки. Однако, по словам Дубовика, пока руководство парламента и ЦИК ориентируются на старые, действующие регламенты.

"Любая отсрочка, которая будет отведена нам на подготовку, будет полезной", — признался замглавы ЦИК, намекая на колоссальный объем работы.

Он добавил, что трудностей будет много, ведь даже в мирное время организация выборов — это вызов. Но комиссия готова работать в тех временных рамках, которые в конце концов утвердит законодатель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался о проведении онлайн-голосования в Украине.

А также в Верховной Раде назвали условие для проведения выборов.

Верховная Рада ЦИК выборы Украина война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации