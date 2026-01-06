В ЦИК назвали точные сроки проведения выборов после войны в Украине

Выборы в Украине. Иллюстративное фото: УНИАН

У ЦИК будет 90 дней, чтобы подготовиться к проведению выборов в Украине в случае отмены военного положения. Именно таковы действующие нормы Конституции и Избирательного кодекса.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Срок 30 + 60 дней для выборов

Чиновник объяснил конституционную математику: месяц на старт процесса и еще два — на подготовку участков. Всего на все про все отводится 90 дней.

Дубовик сослался на действующие нормы Конституции и Избирательного кодекса. Механизм выглядит так:

первые 30 дней после отмены военного положения даются ЦИК, чтобы официально объявить о начале избирательного процесса;

следующие 60 дней отводятся непосредственно на организацию кампании, подготовку участков и проведение голосования.

Это касается как парламентских, так и президентских гонок. Сейчас в Верховной Раде работает рабочая группа, которая может пересмотреть эти сроки. Однако, по словам Дубовика, пока руководство парламента и ЦИК ориентируются на старые, действующие регламенты.

"Любая отсрочка, которая будет отведена нам на подготовку, будет полезной", — признался замглавы ЦИК, намекая на колоссальный объем работы.

Он добавил, что трудностей будет много, ведь даже в мирное время организация выборов — это вызов. Но комиссия готова работать в тех временных рамках, которые в конце концов утвердит законодатель.

