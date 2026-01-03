Стефанчук пояснив, коли в Україні можливі вибори та референдум

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли в Україні можна провести вибори або референдум. За його словами, спершу потрібне припинення вогню, оскільки їх легко зірвати.

Про це Руслан Стефанчук розповів на пресконференції у суботу, 3 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Проведення виборів або референдуму в Україні

"Якраз період проведення чи виборів, чи референдуму, це цілком зрозуміла кількість точок, по яких росіяни у разі відсутності сісфаєра (припинення вогню — ред.) будуть чи завдавати, чи не завдавати ударів", — зазначив Стефанчук.

А очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навів приклад того, що Росія може постійно підіймати в небо МіГ, аби створювати загрозу обстрілу.

Очільник Ради повідомив, що формат і тривалість голосування — один день чи кілька — також залежатимуть від рівня безпеки.

"Тому все інше, це виключно питання вже, скажімо так, технології підготовки відповідного законопроєкту і технології проведення виборів чи референдуму. Все буде залежати від питання номер один — безпекові гарантії. Друге — це питання, яке повʼязане з демократичністю проведення цієї виборчої чи референдувальної основи", — каже Стефанчук.

Крім того, Арахамія наголосив, що необхідно серйозно розглянути використання сучасних технологій. Водночас не йдеться про повноцінне проведення онлайн-голосування, а про гібридні онлайн-інструменти. Зокрема, йдеться про реєстрацію виборців, насамперед ВПО. Тоді вони зможуть обрати зручну дільницю для голосування.

Нагадаємо, Арахамія пояснив умови проведення референдуму в Україні. За його словами, потрібне припинення вогню.

Крім того, очільник "Слуги народу" повідомив, що Рада розглядає можливість проведення виборів за 90 днів.