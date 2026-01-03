Стефанчук объяснил, когда в Украине возможны выборы и референдум

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, когда в Украине можно провести выборы или референдум. По его словам, сначала нужно прекращение огня, поскольку их легко сорвать.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал на пресс-конференции в субботу, 3 января, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Проведение выборов или референдума в Украине

"Как раз период проведения или выборов, или референдума, это вполне понятное количество точек, по которым россияне в случае отсутствия сисфаера (прекращения огня — ред.) будут или наносить, или не наносить удары", — отметил Стефанчук.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия привел пример того, что Россия может постоянно поднимать в небо МиГ, чтобы создавать угрозу обстрела.

Глава Рады сообщил, что формат и продолжительность голосования — один день или несколько — также будут зависеть от уровня безопасности.

"Поэтому все остальное, это исключительно вопрос уже, скажем так, технологии подготовки соответствующего законопроекта и технологии проведения выборов или референдума. Все будет зависеть от вопроса номер один — гарантии безопасности. Второе — это вопрос, который связан с демократичностью проведения этой избирательной или референдумной основы", — говорит Стефанчук.

Кроме того, Арахамия отметил, что необходимо серьезно рассмотреть использование современных технологий. В то же время речь не идет о полноценном проведении онлайн-голосования, а о гибридных онлайн-инструментах. В частности, речь идет о регистрации избирателей, прежде всего ВПЛ. Тогда они смогут выбрать удобный участок для голосования.

Напомним, Арахамия объяснил условия проведения референдума в Украине. По его словам, необходимо прекращение огня.

Кроме того, глава "Слуги народа" сообщил, что Рада рассматривает возможность проведения выборов за 90 дней.