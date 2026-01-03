Видео
Главная Новости дня В Раде объяснили, когда возможно провести выборы в Украине

В Раде объяснили, когда возможно провести выборы в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 19:25
Стефанчук объяснил, когда в Украине возможны выборы и референдум
Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, когда в Украине можно провести выборы или референдум. По его словам, сначала нужно прекращение огня, поскольку их легко сорвать.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал на пресс-конференции в субботу, 3 января, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Проведение выборов или референдума в Украине

"Как раз период проведения или выборов, или референдума, это вполне понятное количество точек, по которым россияне в случае отсутствия сисфаера (прекращения огня — ред.) будут или наносить, или не наносить удары", — отметил Стефанчук.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия привел пример того, что Россия может постоянно поднимать в небо МиГ, чтобы создавать угрозу обстрела.

Глава Рады сообщил, что формат и продолжительность голосования — один день или несколько — также будут зависеть от уровня безопасности.

"Поэтому все остальное, это исключительно вопрос уже, скажем так, технологии подготовки соответствующего законопроекта и технологии проведения выборов или референдума. Все будет зависеть от вопроса номер один — гарантии безопасности. Второе — это вопрос, который связан с демократичностью проведения этой избирательной или референдумной основы", — говорит Стефанчук.

Кроме того, Арахамия отметил, что необходимо серьезно рассмотреть использование современных технологий. В то же время речь не идет о полноценном проведении онлайн-голосования, а о гибридных онлайн-инструментах. В частности, речь идет о регистрации избирателей, прежде всего ВПЛ. Тогда они смогут выбрать удобный участок для голосования.

Напомним, Арахамия объяснил условия проведения референдума в Украине. По его словам, необходимо прекращение огня.

Кроме того, глава "Слуги народа" сообщил, что Рада рассматривает возможность проведения выборов за 90 дней.

Верховная Рада Давид Арахамия Руслан Стефанчук выборы референдум Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
