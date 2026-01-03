Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Раде озвучили возможные сроки проведения выборов в Украине

В Раде озвучили возможные сроки проведения выборов в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 17:44
Выборы за 90 дней — Арахамия назвал возможность, которую рассматривает Рада
Давид Арахамия. Фото: ОП

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада рассматривает возможность провести президентские выборы через 90 дней. Однако это возможно только в случае прекращения огня.

Об этом Давид Арахамия сообщил во время пресс-конференции по результатам встречи с советниками стран "Коалиции желающих" в Киеве 3 января.

Реклама
Читайте также:

Выборы в Украине в условиях войны

Нардеп отметил, что во время предыдущего разговора обсуждали общие вопросы, среди которых — возможность провести и выборы и референдум в течение 90 дней. Однако он уточнил, что этот срок возможен только в случае согласованного драфта и прекращения огня, а если этого не произойдет, то придется пересмотреть дальнейшие решения.

По его словам, ключевым вопросом являются гарантии безопасности, ведь важна уверенность, что война не повторится.

"Мы пытались объяснить, что для нас, для украинцев, самый первый вопрос это — гарантии безопасности. То есть каждый украинец хочет чувствовать, что если война сейчас закончится, то она уже не может повториться. И это главное, если мы ответим все вместе на этот вопрос, тогда все остальные вопросы пойдут гораздо легче", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, что член Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц назвал риски проведения выборов в течение 90 дней. По его словам, этого времени недостаточно.

Также президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможны выборы в Украине. Так, должна быть не только безопасность, но и готовность их проведения на законодательном уровне. Кроме того, украинский лидер высказался и о проведении референдума.

Добавим, что согласно социологическому опросу, проведенному компанией SOCIS в декабре 2025 года, три известных украинских политических деятеля возглавляют президентский рейтинг.

Верховная Рада Давид Арахамия выборы референдум война в Украине
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации