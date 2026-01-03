Выборы за 90 дней — Арахамия назвал возможность, которую рассматривает Рада

Давид Арахамия. Фото: ОП

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада рассматривает возможность провести президентские выборы через 90 дней. Однако это возможно только в случае прекращения огня.

Об этом Давид Арахамия сообщил во время пресс-конференции по результатам встречи с советниками стран "Коалиции желающих" в Киеве 3 января.

Нардеп отметил, что во время предыдущего разговора обсуждали общие вопросы, среди которых — возможность провести и выборы и референдум в течение 90 дней. Однако он уточнил, что этот срок возможен только в случае согласованного драфта и прекращения огня, а если этого не произойдет, то придется пересмотреть дальнейшие решения.

По его словам, ключевым вопросом являются гарантии безопасности, ведь важна уверенность, что война не повторится.

"Мы пытались объяснить, что для нас, для украинцев, самый первый вопрос это — гарантии безопасности. То есть каждый украинец хочет чувствовать, что если война сейчас закончится, то она уже не может повториться. И это главное, если мы ответим все вместе на этот вопрос, тогда все остальные вопросы пойдут гораздо легче", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, что член Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц назвал риски проведения выборов в течение 90 дней. По его словам, этого времени недостаточно.

Также президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможны выборы в Украине. Так, должна быть не только безопасность, но и готовность их проведения на законодательном уровне. Кроме того, украинский лидер высказался и о проведении референдума.

Добавим, что согласно социологическому опросу, проведенному компанией SOCIS в декабре 2025 года, три известных украинских политических деятеля возглавляют президентский рейтинг.