Зеленський, Залужний і Буданов очолюють президентський рейтинг

Президент України Володимир Зеленський, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наразі є головними фаворитами президентського рейтингу серед українців.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIS у грудні 2025 року.

Президентський рейтинг в Україні

Згідно з дослідженням, у разі проведення президентських виборів найближчим часом у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 21,6% респондентів, Валерія Залужного — 20,9%, а Кирила Буданова — 5,7%. Саме ці кандидати демонструють найвищі показники електоральної підтримки серед усіх учасників рейтингу.

Водночас значна частина виборців залишається невизначеною: 24,1% опитаних заявили, що ще не зробили свій вибір або утрималися від відповіді, що може суттєво вплинути на конфігурацію сил у разі старту повноцінної виборчої кампанії.

Разом із тим дослідження показує, що Кирило Буданов і Валерій Залужний мають найбільший електоральний потенціал серед усіх інших потенційно можливих кандидатів на виборах.

Нагадаємо, що голова комітету з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич назвав проблеми, які потрібно вирішити до виборів в Україні.

Крім того, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що внаслідок війни та бойових дій було знищено третину виборчих дільниць. Крім того, це завдало великої шкоди реєстру виборців.