Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський, Залужний і Буданов очолюють президентський рейтинг

Зеленський, Залужний і Буданов очолюють президентський рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 19:29
Зеленський, Залужний і Буданов очолюють президентський рейтинг
Виборча скриня. Фото: Українське радіо

Президент України Володимир Зеленський, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наразі є головними фаворитами президентського рейтингу серед українців.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIS у грудні 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Президентський рейтинг в Україні

Згідно з дослідженням, у разі проведення президентських виборів найближчим часом у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 21,6% респондентів, Валерія Залужного — 20,9%, а Кирила Буданова — 5,7%. Саме ці кандидати демонструють найвищі показники електоральної підтримки серед усіх учасників рейтингу.

Водночас значна частина виборців залишається невизначеною: 24,1% опитаних заявили, що ще не зробили свій вибір або утрималися від відповіді, що може суттєво вплинути на конфігурацію сил у разі старту повноцінної виборчої кампанії.

Разом із тим дослідження показує, що Кирило Буданов і Валерій Залужний мають найбільший електоральний потенціал серед усіх інших потенційно можливих кандидатів на виборах. 

Нагадаємо, що голова комітету з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич назвав проблеми, які потрібно вирішити до виборів в Україні.

Крім того, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що внаслідок війни та бойових дій було знищено третину виборчих дільниць. Крім того, це завдало великої шкоди реєстру виборців. 

Володимир Зеленський вибори Валерій Залужний Кирило Буданов війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації