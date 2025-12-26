Засідання робочої групи щодо виборів — скільки в Україні виборчих дільниць

Виборча скринька. Фото: УНІАН

Війна зруйнувала третину виборчих дільниць і нанесла велику шкоду реєстру виборців. Станом на 25 грудня в Україні 521 дільниця зруйнована без можливості відновлення.

Про це повідомив голова робочої групи щодо підготовки до виборів Олександр Корнієнко і голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час засідання у вівторок, 26 грудня.

Скільки в Україні виборчих дільниць

"Велика частина з них (цих дільниць, — ред.) — на непідконтрольних територіях, але я би їх вважав зруйнованими, тому що ми не маємо доступу до них. Але й на неприфронтових територіях дуже багато було ударів і ракетних і "шахедних" по гуртожитках, лікарнях", — зазначив він.

Корнієнко наголосив, що дуже велику шкоду війна завдала Реєстру виборців.

"У нас дуже серйозний виклик. І дуже серйозна проблема буде, як законодавчо врегулювати це все", — додав він.

Крім того, Діденко повідомив, що в Україні наразі є 33 174 виборчі дільниці. З них:

521 дільниця зруйнована без можливості відновлення;

1 391 дільниця пошкоджена, але підлягає ремонту;

6 472 дільниці розташовані на ТОТ, інформація про них відсутня;

52 дільниці мають невизначений ступінь пошкодження.

