Засідання робочої групи щодо виборів — скільки в Україні виборчих дільниць

Війна зруйнувала третину виборчих дільниць — названо цифри
Війна зруйнувала третину виборчих дільниць і нанесла велику шкоду реєстру виборців. Станом на 25 грудня в Україні 521 дільниця зруйнована без можливості відновлення.
Про це повідомив голова робочої групи щодо підготовки до виборів Олександр Корнієнко і голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час засідання у вівторок, 26 грудня.
Скільки в Україні виборчих дільниць
"Велика частина з них (цих дільниць, — ред.) — на непідконтрольних територіях, але я би їх вважав зруйнованими, тому що ми не маємо доступу до них. Але й на неприфронтових територіях дуже багато було ударів і ракетних і "шахедних" по гуртожитках, лікарнях", — зазначив він.
Корнієнко наголосив, що дуже велику шкоду війна завдала Реєстру виборців.
"У нас дуже серйозний виклик. І дуже серйозна проблема буде, як законодавчо врегулювати це все", — додав він.
Крім того, Діденко повідомив, що в Україні наразі є 33 174 виборчі дільниці. З них:
- 521 дільниця зруйнована без можливості відновлення;
- 1 391 дільниця пошкоджена, але підлягає ремонту;
- 6 472 дільниці розташовані на ТОТ, інформація про них відсутня;
- 52 дільниці мають невизначений ступінь пошкодження.
