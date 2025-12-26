Заседание рабочей группы по выборам — сколько в Украине избирательных участков

Избирательный ящик. Фото: УНІАН

Война разрушила треть избирательных участков и нанесла большой ущерб реестру избирателей. По состоянию на 25 декабря в Украине 521 участок разрушен без возможности восстановления.

Об этом сообщил председатель рабочей группы по подготовке к выборам Александр Корниенко и председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко во время заседания во вторник, 26 декабря.

Сколько в Украине избирательных участков

"Большая часть из них (этих участков, — ред.) — на неподконтрольных территориях, но я бы их считал разрушенными, потому что мы не имеем доступа к ним. Но и на неприфронтовых территориях очень много было ударов и ракетных и "шахедных" по общежитиям, больницам", — отметил он.

Корниенко отметил, что очень большой вред война нанесла Реестру избирателей.

"У нас очень серьезный вызов. И очень серьезная проблема будет, как законодательно урегулировать это все", — добавил он.

Кроме того, Диденко сообщил, что в Украине сейчас есть 33 174 избирательных участка. Из них:

521 участок разрушен без возможности восстановления;

1 391 участок поврежден, но подлежит ремонту;

6 472 участка расположены на ВОТ, информация о них отсутствует;

52 участка имеют неопределенную степень повреждения.

Напомним, ранее Диденко сообщал, какие лица могут стать кандидатами в президенты.

Также во время заседания 26 декабря стало известно, какие угрозы могут возникнуть во время выборов, как должны проводиться выборы и как украинцы будут голосовать за рубежом.