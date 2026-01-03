Вибори за 90 днів — Арахамія назвав можливість, яку розглядає Рада

Давид Арахамія. Фото: ОП

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада розглядає можливість провести президентські вибори за 90 днів. Однак це можливо лише в разі припинення вогню.

Про це Давид Арахамія повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі з радниками країн "Коаліції охочих" в Києві 3 січня.

Вибори в Україні в умовах війни

Нардеп зазначив, що під час попередньої розмови обговорювали загальні питання, серед яких — можливість провести і вибори і референдум упродовж 90 днів. Проте він уточнив, що цей термін можливий лише у випадку узгодженого драфту та припинення вогню, а якщо цього не відбудеться, то доведеться переглянути подальші рішення.

За його словами, ключовим питанням є гарантії безпеки, адже важлива впевненість, що війна не повториться.

"Ми намагалися пояснити, що для нас, для українців, найперше питання це — гарантії безпеки. Тобто кожен українець хоче відчувати, що якщо війна зараз закінчиться, то вона вже не може повторитися. І це головне, якщо ми відповімо всі разом на це питання, тоді всі інші питання підуть набагато легше", — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, що член Національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц назвав ризики проведення виборів упродовж 90 днів. За його словами, цього часу недостатньо.

Також президент Володимир Зеленський назвав умови, за яких можливі вибори в Україні. Так, має бути не лише безпека, але й готовність їх проведення на законодавчому рівні. Крім того, український лідер висловився і щодо проведення референдуму.

Додамо, що згідно з соціологічним опитуванням, проведеним компанією SOCIS у грудні 2025 року, три відомі українські політичні діячі очолюють президентський рейтинг.