Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил условия проведения референдума в Украине. По его словам, вероятнее всего, он будет одновременно с президентскими выборами.

Об этом Давид Арахамия рассказал на пресс-конференции в субботу, 3 января, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Референдум в Украине

Арахамия пояснил, что референдум в Украине возможен только при наличии драфта мирного соглашения и режима прекращения огня. По его словам, документ должен быть согласован с четырьмя сторонами:

Украиной;

Россией;

США;

европейскими партнерами.

"Если есть документ, который более-менее как драфт уже наработан, тогда вывешивается этот документ онлайн. 60 дней его обсуждают в разных кругах: журналисты, эксперты, общественные организации, политики и так далее", — рассказал Арахамия.

После этого граждане смогут проголосовать по двум бюллетеням: кто будет следующим президентом и по поддержке мирного соглашения.

В течение всего этого периода должен действовать режим прекращения огня.

Напомним, Арахамия озвучил возможные сроки проведения выборов в Украине в случае прекращения огня.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о позиции России относительно проведения референдума.