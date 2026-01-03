Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Референдум в Украине — Арахамия объяснил условия проведения

Референдум в Украине — Арахамия объяснил условия проведения

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:39
Арахамия объяснил условия проведения референдума в Украине
Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил условия проведения референдума в Украине. По его словам, вероятнее всего, он будет одновременно с президентскими выборами.

Об этом Давид Арахамия рассказал на пресс-конференции в субботу, 3 января, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Референдум в Украине

Арахамия пояснил, что референдум в Украине возможен только при наличии драфта мирного соглашения и режима прекращения огня. По его словам, документ должен быть согласован с четырьмя сторонами:

  • Украиной;
  • Россией;
  • США;
  • европейскими партнерами.

"Если есть документ, который более-менее как драфт уже наработан, тогда вывешивается этот документ онлайн. 60 дней его обсуждают в разных кругах: журналисты, эксперты, общественные организации, политики и так далее", — рассказал Арахамия.

После этого граждане смогут проголосовать по двум бюллетеням: кто будет следующим президентом и по поддержке мирного соглашения.

В течение всего этого периода должен действовать режим прекращения огня.

Напомним, Арахамия озвучил возможные сроки проведения выборов в Украине в случае прекращения огня.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о позиции России относительно проведения референдума.

Давид Арахамия война выборы референдум Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации