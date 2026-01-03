Давид Арахамія. Фото: УНІАН

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив умови проведення референдуму в Україні. За його словами, найімовірніше, він буде одночасно з президентськими виборами.

Про це Давид Арахамія розповів на пресконференції у суботу, 3 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Референдум в Україні

Арахамія пояснив, що референдум в Україні можливий лише за наявності драфту мирної угоди та режиму припинення вогню. За його словами, документ повинен бути погоджений з чотирма сторонами:

Україною;

Росією;

США;

європейськими партнерами.

"Якщо є документ, який більш-менш як драфт вже напрацьований, тоді вивішується цей документ онлайн. 60 днів його обговорюють в різних колах: журналісти, експерти, громадські організації, політики і таке інше", — розповів Арахамія.

Після цього громадяни зможуть проголосувати за двома бюлетенями: хто буде наступним президентом та щодо підтримки мирної угоди.

Протягом усього цього періоду повинен діяти режим припинення вогню.

