Вибори онлайн чи у Дію — чи можливий такий сценарій в Україні

Додаток "Дія" у смартфоні. Фото: Depositphotos

Одним із 20 пунктів мирного плану для України, представленого Сполученими Штатами Америки, є проведення виборів. Очільник США Дональд Трамп наголосив, що Україна змушена провести вибори навіть під час війни, адже їх відсутність протягом тривалого часу викликає питання щодо демократичності процесу. Одним із способів держава розглядає проведення виборів онлайн.

Новини.LIVE розповідають, які загрози несе голосування онлайн та чому це поки неможливо в Україні.

Реклама

Читайте також:

Коли можуть відбутися вибори

Нагадаємо, що Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що Верховна Рада готова організувати вибори у 90-денний період. Проте для цього має бути виконана умова — припинення вогню.

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко наголошує, що проведення виборів не залежить лише від законодавчої ініціативи. Головним питанням є безпека виборців, а також голосування внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, що наразі точно невідомо, у якому форматі будуть проводитись вибори. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що вже передав парламентарям сигнали щодо можливих форматів виборів.

"Онлайн-формат допоміг би людям, які за кордоном, тому що їх багато. Але передусім пріоритет був би для тих людей, для наших військових, які на фронті", — пояснив президент.

Станом на зараз над питанням проведення виборів працює спеціально створена робоча група, до якої увійшли як нардепи, так і представники Центральної виборчої комісії та громадських організацій. Проте вже виникло багато негативних коментарів навколо теми онлайн-голосування, у тому числі серед парламентарів.

Вибори онлайн — чи безпечно це

Юрист, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Юрій Ключковський під час засідання робочої групи щодо виборів 8 січня назвав низку проблем, які потягне за собою рішення про голосування онлайн.

"Онлайн-голосування на виборах — це складна проблема. Всі держави, які мають такий досвід, ставляться до нього критично. Є навіть держави, які спробували і відмовилися проводити таке голосування", — заявив він.

Найбільшою проблемою, за словами Ключковського, є ідентифікація того, хто голосує.

"Немає фейс-ідентифікації. Не ідентифікується документ, картка. В чиїх руках вона перебуває — ніхто не знає", — пояснив він.

Крім того, у випадку онлайн-голосування порушується таємність голосування, адже щоб взяти участь потрібно підтвердити особу.

"Тобто зміст голосування відомий тоді, коли встановлюється особа. І потрібні спеціальні програмні засоби і добра воля операторів, щоб це ототожнення не відбулося", — каже юрист.

Ще одним фактором є безпека передання даних і безпека врахування даних — щоб ніхто не втручався у ваш голос.

"Ну і нарешті питання — а що всі будуть голосувати онлайн? А можна проголосувати і онлайн і офлайн. А хто це буде на виборчій дільниці перевіряти, чи ви вже не проголосували онлайн і прийшли другий раз?", — наголошує Ключковський.

Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко впевнена, що голосування онлайн неможливе в будь-якому випадку. За її словами, воно може мати на меті створення фундаменту недовіри та визнання виборів такими, що були сфальсифіковані чи не відбулися.

Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк зазначила, що станом на сьогодні дуже низький рівень довіри суспільства до онлайн голосування та голосування поштою.

"Мені здається, голосуванню поштою лише там довіряють 8%. По онлайн виборах також цей відсоток людей невеликий", — додала вона.

Також нардепка прокоментувала створення мобільних пунктів для голосування. За її словами це можливо, але є ризики.

"У нас є мобільні ЦНАПи, у нас є мобільні центри соцзахисту... Думаю, якщо ця мобільна виборча дільниця зможе відповідати всім правилам проведення чесних демократичних виборів, то чому б ні. Але якщо ти розумієш, що ця мобільна дільниця вже з існуючими виборчими бюлетенями десь там від’їхала і ніхто не розуміє маршрут того руху, то думаю таких мобільних дільниць виборчих ніхто не дозволить", — пояснила Шуляк.

Чи можуть бути вибори в "Дії"

Наприкінці грудня 2025 року на той час перший віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що підготовка до проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не ведеться.

За його словами, для того щоб голосування через "Дію" стало можливим, потрібні зміни до законодавства, відповідне рішення парламенту та чітка позиція Центральної виборчої комісії.

Позафракційна народна депутатка Вікторія Гриб також заявила, що Україна не готова до такого голосування. За її словами, це несе серйозні ризики для легітимності виборчого процесу.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк вважає, що у випадку голосування в "Дії" на виборців можуть тиснути роботодавці, оскільки схожі системи передбачають ідентифікацію особи.

Чи є онлайн-голосування в інших країнах

Голосування онлайн на виборах є у Естонії. Проте це та країна, в якої у кожного громадянина є ID та електронний підпис. Але до шляху голосування онлайн Естонія йшла 25 років. Протягом років естонці звикали до електронних податків, електронної медицини, електронного судочинства та електронного банкінгу. Онлайн-вибори стали логічним продовженням.

Із 2011 року такий варіант голосування застосовують і в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Експериментували з таким видом волевиявлення і в Франції, Канаді, Австралії та Норвегії.

Такі спроби були і в Швейцарії. Проте вона закликала Україну не спішити з таким нововведенням, зазначила нардепка від "Слуги народу" Аліна Загоруйко під час робочої групи щодо виборів.

"Однак парламентарі Швейцарії попросили нас не спішити повторювати їхні помилки. Вони кілька раз пробували запускати онлайн-голосування, кожен раз воно було невдале. Ну і далі вони ці спроби повторюють", — розповіла вона.

Загоруйко радить Україні почати з пілотного проєкту, з маленької дільниці, а вже потім це масштабувати на рівень села, містечка, округу.

Отже, голосування онлайн, ймовірно, може принести українцям більше шкоди, аніж користі. Про що власне і попереджають країни-партнери.

Нагадаємо, раніше Шуляк заявляла, що Росія точно намагатиметься втрутитись у вибори в Україні.

Зеленський нещодавно назвав місяць, коли зможе змінитися виборче законодавство в Україні.