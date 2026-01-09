Выборы онлайн или в Дію - возможен ли такой сценарий в Украине

Приложение "Дія" в смартфоне. Фото: Depositphotos

Одним из 20 пунктов мирного плана для Украины, представленного Соединенными Штатами Америки, является проведение выборов. Глава США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина вынуждена провести выборы даже во время войны, ведь их отсутствие в течение длительного времени вызывает вопросы относительно демократичности процесса. Одним из способов государство рассматривает проведение выборов онлайн.

какие угрозы несет голосование онлайн и почему это пока невозможно в Украине.

Когда могут состояться выборы

Напомним, что Конституция Украины запрещает проведение выборов во время военного положения. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада готова организовать выборы в 90-дневный период. Однако для этого должно быть выполнено условие — прекращение огня.

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко отмечает, что проведение выборов не зависит только от законодательной инициативы. Главным вопросом является безопасность избирателей, а также голосования внутренне перемещенных лиц.

Отметим, что пока точно неизвестно, в каком формате будут проводиться выборы. Президент Владимир Зеленский сообщал, что уже передал парламентариям сигналы о возможных форматах выборов.

"Онлайн-формат помог бы людям, которые за рубежом, потому что их много. Но прежде всего приоритет был бы для тех людей, для наших военных, которые на фронте", — пояснил президент.

По состоянию на сейчас над вопросом проведения выборов работает специально созданная рабочая группа, в которую вошли как нардепы, так и представители Центральной избирательной комиссии и общественных организаций. Однако уже возникло много негативных комментариев вокруг темы онлайн-голосования, в том числе среди парламентариев.

Выборы онлайн — безопасно ли это

Юрист, профессор кафедры общетеоретического правоведения и публичного права Юрий Ключковский во время заседания рабочей группы по выборам 8 января назвал ряд проблем, которые повлечет за собой решение о голосовании онлайн.

"Онлайн-голосование на выборах — это сложная проблема. Все государства, которые имеют такой опыт, относятся к нему критически. Есть даже государства, которые попробовали и отказались проводить такое голосование", — заявил он.

Самой большой проблемой, по словам Ключковского, является идентификация того, кто голосует.

"Нет фейс-идентификации. Не идентифицируется документ, карточка. В чьих руках она находится — никто не знает", — пояснил он.

Кроме того, в случае онлайн-голосования нарушается секретность голосования, ведь чтобы принять участие нужно подтвердить личность.

"То есть содержание голосования известно тогда, когда устанавливается личность. И нужны специальные программные средства и добрая воля операторов, чтобы это отождествление не произошло", — говорит юрист.

Еще одним фактором является безопасность передачи данных и безопасность учета данных - чтобы никто не вмешивался в ваш голос.

"Ну и наконец вопрос — а что все будут голосовать онлайн? А можно проголосовать и онлайн и офлайн. А кто это будет на избирательном участке проверять, вы уже не проголосовали онлайн и пришли второй раз?", — отмечает Ключковский.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко уверена, что голосование онлайн невозможно в любом случае. По ее словам, оно может иметь целью создание фундамента недоверия и признание выборов такими, которые были сфальсифицированы или не состоялись.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что на сегодня очень низкий уровень доверия общества к онлайн голосованию и голосованию по почте.

"Мне кажется, голосованию по почте только там доверяют 8%. По онлайн выборам также этот процент людей небольшой", — добавила она.

Также нардеп прокомментировала создание мобильных пунктов для голосования. По ее словам это возможно, но есть риски.

"У нас есть мобильные ЦНАПы, у нас есть мобильные центры соцзащиты... Думаю, если этот мобильный избирательный участок сможет соответствовать всем правилам проведения честных демократических выборов, то почему бы нет. Но если ты понимаешь, что этот мобильный участок уже с существующими избирательными бюллетенями где-то там отъехала и никто не понимает маршрут того движения, то думаю таких мобильных участков избирательных никто не позволит", — пояснила Шуляк.

Могут ли быть выборы в "Дії"

В конце декабря 2025 года на то время первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что подготовка к проведению президентских выборов через приложение "Дія" пока не ведется.

По его словам, для того чтобы голосование через "Дію" стало возможным, нужны изменения в законодательство, соответствующее решение парламента и четкая позиция Центральной избирательной комиссии.

Внефракционный народный депутат Виктория Гриб также заявила, что Украина не готова к такому голосованию. По ее словам, это несет серьезные риски для легитимности избирательного процесса.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что в случае голосования в "Дії" на избирателей могут давить работодатели, поскольку похожие системы предусматривают идентификацию личности.

Есть ли онлайн-голосование в других странах

Голосование онлайн на выборах есть в Эстонии. Однако это та страна, в которой у каждого гражданина есть ID и электронная подпись. Но к пути голосования онлайн Эстония шла 25 лет. В течение лет эстонцы привыкали к электронным налогам, электронной медицине, электронному судопроизводству и электронному банкингу. Онлайн-выборы стали логическим продолжением.

С 2011 года такой вариант голосования применяют и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Экспериментировали с таким видом волеизъявления и во Франции, Канаде, Австралии и Норвегии.

Подобные попытки были и в Швейцарии. Однако она призвала Украину не спешить с таким нововведением, отметила нардепка от "Слуги народа" Алина Загоруйко во время рабочей группы по выборам.

"Однако парламентарии Швейцарии попросили нас не спешить повторять их ошибки. Они несколько раз пробовали запускать онлайн-голосование, каждый раз оно было неудачным. Ну и дальше они эти попытки повторяют", — рассказала она.

Загоруйко советует Украине начать с пилотного проекта, с маленького участка, а потом это масштабировать на уровень села, городка, округа.

Итак, голосование онлайн, вероятно, может принести украинцам больше вреда, чем пользы. О чем собственно и предупреждают страны-партнеры.

Напомним, ранее Шуляк заявляла, что Россия точно будет пытаться вмешаться в выборы в Украине.

Зеленский недавно назвал месяц, когда сможет измениться избирательное законодательство в Украине.