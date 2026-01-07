Видео
Україна
Зеленский назвал месяц, когда изменится закон о выборах

Зеленский назвал месяц, когда изменится закон о выборах

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:32
Выборы во время войны — Зеленский рассказал, когда Рада изменит законодательство
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Изменения в избирательном законодательстве могут быть уже в феврале. Многое зависит от переговоров по миру и их результата.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Читайте также:

От чего зависит проведение выборов и референдума

Зеленский отметил, что проведение выборов и референдума в Украине зависит от 20-пунктного мирного плана от США.

"Если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20-пунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе. Рядом с 20 пунктами идут гарантии безопасности, двусторонние, с Соединенными Штатами Америки. Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями. Также зависит от нашего экономического блока, от нашего Премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы, потому что нам нужен пакет восстановления Украины. Все это идет вместе", — сказал он.

Также это зависит и от депутатов, потому что они должны продемонстрировать результат по наработкам, по изменению избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства.

"То есть рано еще об этом говорить подробно, надо иметь результат в переговорах", — подытожил глава государства.

Напомним, уже завтра, 8 января, состоится второе заседание рабочей группы по проведению выборов.

Также мы писали, почему выборы онлайн невозможны.

Владимир Зеленский выборы референдум война в Украине мирные переговоры
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
