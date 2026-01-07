Видео
Главная Новости дня Выборы во время войны — когда состоится заседание рабочей группы

Выборы во время войны — когда состоится заседание рабочей группы

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 13:30
Когда состоится заседание рабочей группы по выборам
Военные голосуют. Фото: Reuters

Следующее заседание рабочей группы по подготовке к выборам состоится в четверг, 8 января. Ее планируют разделить на подгруппы.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 7 января.

Заседание рабочей группы по выборам 8 января — что обсудят

"Завтра (8 января — ред.) в 9:30 будет очередное заседание, где среди чрезвычайно важных вопросов будет принято и стратегическое решение", — говорится в сообщении.

По словам Железняка, рабочую группу планируют разделить на подгруппы.

"Таких подгрупп будет где-то четыре-пять по тематикам: голосование военных, зарубежные участки, прифронтовая инфраструктура, избирательная инфраструктура и другие", — пояснил нардеп.

Напомним, во время заседания рабочей группы 26 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко сообщил, что кандидатом в президенты может быть человек, который имел связи с Россией.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия разъяснил, как украинцы будут голосовать за рубежом.

Ярослав Железняк
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
