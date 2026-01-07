Коли відбудеться засідання робочої групи щодо виборів

Військові голосують. Фото: Reuters

Наступне засідання робочої групи щодо підготовки до виборів відбудеться у четвер, 8 січня. Її планують розділити на підгрупи.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 7 січня.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Засідання робочої групи щодо виборів 8 січня — що обговорять

"Завтра (8 січня — ред.) о 9:30 буде чергове засідання, де серед надзвичайно важливих питань буде прийнято і стратегічне рішення", — йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, робочу групу планують розділити на підгрупи.

"Таких підгруп буде десь чотири-п'ять за тематиками: голосування військових, закордонні дільниці, прифронтова інфраструктура, виборча інфраструктура та інші", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, під час засідання робочої групи 26 грудня голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що кандидатом у президенти може бути людина, яка мала зв’язки з Росією.

Також очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія роз’яснив, як українці голосуватимуть за кордоном.