Коли відбудеться засідання робочої групи щодо виборів

Вибори під час війни — коли відбудеться засідання робочої групи
Наступне засідання робочої групи щодо підготовки до виборів відбудеться у четвер, 8 січня. Її планують розділити на підгрупи.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 7 січня.
Засідання робочої групи щодо виборів 8 січня — що обговорять
"Завтра (8 січня — ред.) о 9:30 буде чергове засідання, де серед надзвичайно важливих питань буде прийнято і стратегічне рішення", — йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, робочу групу планують розділити на підгрупи.
"Таких підгруп буде десь чотири-п'ять за тематиками: голосування військових, закордонні дільниці, прифронтова інфраструктура, виборча інфраструктура та інші", — пояснив нардеп.
Нагадаємо, під час засідання робочої групи 26 грудня голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що кандидатом у президенти може бути людина, яка мала зв’язки з Росією.
Також очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія роз’яснив, як українці голосуватимуть за кордоном.
Читайте Новини.LIVE!