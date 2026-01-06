Видео
Україна
Новости
Видео

Шуляк объяснила, почему голосование онлайн и по почте невозможно

Шуляк объяснила, почему голосование онлайн и по почте невозможно

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 08:26
Только 8% украинцев доверяют голосованию онлайн и по почте - Шуляк
Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк/Facebook

Председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк высказалась относительно выборов. Она указала, что процент доверия украинцев голосованию онлайн и по почте является крайне низким.

Об этом Шуляк сообщила в эфире Ранок.LIVE 6 января.

Читайте также:

Избирательные ограничения

Ольга Шуляк отметила, что только 8% украинцев поддерживают идею онлайн-голосования и голосования по почте в Украине. Для этого специально проводили социологические исследования-опросы, которые показали, что доверие к дистанционным форматам выборов очень низкое, утверждает она.

"У нас есть мобильные ЦПАУ, у нас есть мобильные центры социальной защиты. Я думаю, если этот мобильный избирательный участок сможет соответствовать всем правилам проведения честных демократических выборов — то почему и нет, если это все будет обеспечено", — отметила Шуляк.

Также нардеп объяснила, что создание мобильных избирательных участков — возможно. Однако если маршрут передвижения участка неизвестен и бюллетени остаются без надлежащего надзора — такие практики не будут разрешены.

Напомним, что Шуляк считает, что украинцы рискуют остаться без права голоса из-за недостатка избирательных участков. Поэтому выборы за рубежом являются организационной катастрофой.

Ранее мы также информировали, что у ЦИК будет 90 дней, чтобы подготовить проведение выборов. Они состоятся в Украине в случае отмены военного положения.

