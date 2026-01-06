Лише 8% українців довіряють голосуванню онлайн та поштою — Шуляк

Олена Шуляк. Фото: Олена Шуляк/Facebook

Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардепка Олена Шуляк висловилася щодо виборів. Вона вказала, що процент довіри українців голосуванню онлайн та поштою є вкрай низьким.

Про це Шуляк повідомила в ефірі Ранок.LIVE 6 січня.

Виборчі обмеження

Ольга Шуляк зазначила, що лише 8% українців підтримують ідею онлайн-голосування та голосування поштою в Україні. Для цього спеціально проводили соціологічні дослідження-опитування, які показали, що довіра до дистанційних форматів виборів дуже низька, стверджує вона.

"У нас є мобільні ЦНАПи, у нас є мобільні центри соціального захисту. Я думаю, якщо ця мобільна виборча дільниця зможе відповідати всім правилам проведення чесних демократичних виборів — то чому й ні, якщо це все буде забезпечено", — зазначила Шуляк.

Також нардепка пояснила, що створення мобільних виборчих дільниць — можливе. Проте якщо маршрут пересування дільниці невідомий і бюлетені залишаються без належного нагляду — такі практики не будуть дозволені.

Нагадаємо, що Шуляк вважає, що українці ризикують залишитись без права голосу через нестачу виборчих ділянок. Тому вибори за кордоном є організаційною катастрофою.

Раніше ми також інформували, що у ЦВК буде 90 днів, щоб підготувати проведення виборів. Вони відбудуться в Україні у разі скасування воєнного стану.