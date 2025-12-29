Проведение выборов в "Дії" - что говорит Федоров

Федоров раскрыл, идет ли подготовка к выборам через "Дію"
Первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что подготовка к проведению президентских выборов через приложение "Дія" пока не ведется. Сейчас никаких практических шагов в этом направлении не осуществляется.
Об этом он сообщил во время прямой трансляции в TikTok.
Проведение выборов в "Дії"
По словам Федорова, для того чтобы голосование через "Дію" стало возможным, нужны изменения в законодательство, соответствующее решение парламента и четкая позиция Центральной избирательной комиссии.
"Работа в "Дії" над любыми выборами не происходит", — подчеркнул он.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях возможны выборы в Украине.
По данным соцопросов, Президент Украины Владимир Зеленский, экс-главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов возглавляют президентский рейтинг в Украине.
Читайте Новини.LIVE!