Проведение выборов в "Дії" - что говорит Федоров

Первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что подготовка к проведению президентских выборов через приложение "Дія" пока не ведется. Сейчас никаких практических шагов в этом направлении не осуществляется.

Об этом он сообщил во время прямой трансляции в TikTok.

Проведение выборов в "Дії"

По словам Федорова, для того чтобы голосование через "Дію" стало возможным, нужны изменения в законодательство, соответствующее решение парламента и четкая позиция Центральной избирательной комиссии.

"Работа в "Дії" над любыми выборами не происходит", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях возможны выборы в Украине.

По данным соцопросов, Президент Украины Владимир Зеленский, экс-главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов возглавляют президентский рейтинг в Украине.