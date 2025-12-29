Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федоров розкрив, чи йде підготовка до виборів через "Дію"

Федоров розкрив, чи йде підготовка до виборів через "Дію"

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 17:38
Проведення виборів у "Дії" - що каже Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Перший віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що підготовка до проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не ведеться. Наразі  жодних практичних кроків у цьому напрямку не здійснюється.

Про це він повідомив під час прямої трансляції в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Проведення виборів у "Дії"

За словами Федорова, для того щоб голосування через "Дію" стало можливим, потрібні зміни до законодавства, відповідне рішення парламенту та чітка позиція Центральної виборчої комісії.

"Робота в "Дії" над будь-якими виборами не відбувається", — підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський пояснив, за яких умов можливі вибори в Україні.

За даними соцопитувань, Президент України Володимир Зеленський, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов очолюють президентський рейтинг в Україні.

Михайло Федоров вибори Україна Дія президент
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації