Проведення виборів у "Дії" - що каже Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Перший віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що підготовка до проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не ведеться. Наразі жодних практичних кроків у цьому напрямку не здійснюється.

Про це він повідомив під час прямої трансляції в TikTok.

Проведення виборів у "Дії"

За словами Федорова, для того щоб голосування через "Дію" стало можливим, потрібні зміни до законодавства, відповідне рішення парламенту та чітка позиція Центральної виборчої комісії.

"Робота в "Дії" над будь-якими виборами не відбувається", — підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський пояснив, за яких умов можливі вибори в Україні.

За даними соцопитувань, Президент України Володимир Зеленський, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов очолюють президентський рейтинг в Україні.