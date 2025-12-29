Проведення виборів у "Дії" - що каже Федоров

Федоров розкрив, чи йде підготовка до виборів через "Дію"
Перший віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що підготовка до проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не ведеться. Наразі жодних практичних кроків у цьому напрямку не здійснюється.
Про це він повідомив під час прямої трансляції в TikTok.
Проведення виборів у "Дії"
За словами Федорова, для того щоб голосування через "Дію" стало можливим, потрібні зміни до законодавства, відповідне рішення парламенту та чітка позиція Центральної виборчої комісії.
"Робота в "Дії" над будь-якими виборами не відбувається", — підкреслив він.
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський пояснив, за яких умов можливі вибори в Україні.
За даними соцопитувань, Президент України Володимир Зеленський, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов очолюють президентський рейтинг в Україні.
