Украина пересмотрит законодательство для новых выборов - глава ЦИК

Олег Диденко.

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, заявил, что Украина пересмотрит законодательство для первых выборов после войны. Отдельной проблемой является голосование для военнослужащих, беженцев и украинцев на оккупированных территориях.

Об этом Диденко сообщил агентству Reuters.

Голосование различных групп населения

Обновление реестра избирателей Украины и надлежащая подготовка к голосованию займут много времени, заявил председатель ЦИК Олег Диденко. Украина столкнется с огромными трудностями в организации своих первых послевоенных выборов, поскольку ее инфраструктура разрушена, а миллионы людей перемещены из-за войны.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев за январь, за рубежом находится около 5,8 миллиона украинских беженцев, большинство из которых - в Европе. По состоянию на сейчас нет окончательной оценки количества избирателей за рубежом, поскольку многие не обновили свою регистрацию.

"Нам нужно найти избирателей и создать избирательную инфраструктуру", — сказал Диденко.

До войны в Украине было 102 избирательных участка в посольствах и консульствах. Этого недостаточно, чтобы обеспечить беженцам возможность голосовать, сказал Диденко. Комиссия считает, что открытие избирательных участков за пределами дипломатических помещений является самым реалистичным решением. А онлайн-голосование и голосование по почте подвергаются риску внешнего вмешательства и попыток дискредитации процесса.

Обеспечение права голоса для военнослужащих является еще одним вызовом, хотя Диденко отметил, что Украина может опираться на свой опыт в организации голосования военнослужащих. На выборах 2019 года во время АТО тысячи военных, которые были развернуты на востоке Украины для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами ОРДЛО. Масштаб проблемы сейчас гораздо больше, поскольку около 800 000 украинцев служат в армии.

Голосование на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинцы, проживающие в России, должны иметь возможность участвовать в выборах, но Зеленский отверг эту идею. Голосование на оккупированных территориях невозможно, но Украина обеспечит право голоса для людей, которым удастся добраться до контролируемой Киевом территории, сказал Диденко.



По данным избирательной комиссии Украины, почти 2000 из более 30 000 избирательных участков были разрушены или повреждены, преимущественно на Востоке. Зеленский заявлял, что безопасность является ключевым вопросом любых выборов, однако Россия систематически отвергала идею прекращения огня. Наконец Путин заявил в декабре, что Москва готова "подумать" об обеспечении безопасности в Украине во время голосования.

Что известно о проведении выборов в Украине

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в законодательстве о проведении выборов могут произойти уже в феврале 2026 года. Он объяснил, при каких условиях это возможно.

В то же время проведение выборов в Украине сопровождается рядом вызовов, в частности организацией голосования за рубежом. По мнению главы Комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, выборы за пределами страны — это организационная катастрофа.

Между тем одним из способов голосования государство рассматривает онлайн-формат, в частности через Дію. Юрист объяснил, чем это может грозить.

Добавим, что заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик ответил, сколько времени нужно на подготовку к выборам.